Stemningen koger ved pausen: Nordjylland skåler for dansk føring

THISTED:Overalt i Nordjylland er fodboldstemningen høj lørdag aften, hvor Danmark tørner sammen med Tjekkiet i kvartfinalen ved EM i fodbold.

I Thisted er der rød-hvide parykker og Dannebrog malet på kinderne til storskærmsarrangement hos Heidis Bier Bar. Og stemningen kan nærmest ikke blive bedre, efter Danmark gik til pause med en føring på 2-0.

Blandt dem, der har fundet vej til en plads på den til lejligheden opførte tribune, er familien Østergaard fra Sjørring.

Benjamin Østergaard har set samtlige kampe ved dette EM på storskærmen ved Heidis Bier Bar, men lørdag har han foruden sine forældre fået selskab af søster Barbara Østergaard og bror Bertel Østergaard samt dennes kæreste Marie Andersen.

- Der er meget bedre stemning her, end når man bare sidder og ser det derhjemme, siger Benjamin Østergaard.

- Ja, man får meget mere ud af det, når man ser det med så mange andre, supplerer Barbara Østergaard.

Familien har flere forskellige bud på kampens resultat, men alle er de enige om, at det i hvert fald bliver en dansk sejr.

En anden, der har set ekstra meget frem til aftenens arrangement, er driftschef for Heidis Bier Bar og Dampmøllen Matti Landbo:

- Der er altid en ekstra god stemning, når der er sådan en slutrunde. Folk rykker sammen og har en fest, og derfor ville vi udnytte den store plads, vi har her udenfor Dampmøllen, til at lave et storskærmsarrangement.

Lørdag er der sat ekstra borde op til de mange gæster, der alle kan følge kampen på den otte kvadratmeter store skærm - ”på størrelse med et lille børneværelse”, som Matti Landbo siger. Dermed har selv bagerste plads udsyn til landsholdets udfoldelser på grønsværen.