Thyboerne må se langt efter gule ærter og kortspil: Coronaen aflyser den fjerde højtid

THY:Den årlige generalforsamling i Thisted Bryghus sidste lørdag i januar - lokalt også kendt som ”den fjerde højtid” - er, om ikke aflyst, så i hvert fald nu væsentligt begrænset, oplyser bryghuset i en pressemeddelelse. Altså ingen sammenkomst, gule ærter, smagsprøver eller kortspil.

- Vi er utroligt kede af, at vi ikke kan byde vores aktionærer indenfor til en traditionelt hyggelig dag og aften i Thyhallen. Der er intet, der tyder på, at vi allerede i januar 2021 vil kunne samle de op imod 1500 aktionærer og gæster, der sædvanligvis deltager i generalforsamlingen. Når vi allerede nu melder dette nu, er det for at udvise ”rettidig omhu”, siger bestyrelsesformand Verner Jensen i pressemeddelelsen.

Han oplyser, at generalforsamlingen holdes fredag 29. januar kl. 10 i Hurup Hallernes Cafeteria. Stedet er valgt, fordi Thyhallen er under ombygning.

- Generalforsamlingen blive holdt ifølge vedtægterne. Der vil ikke være nogen som helst form for udskænkning eller servering. Nattelivet er lukket ned, ligesom store fester og events er aflyst, og det har stor indflydelse for mange af vores kunder. Det skylder vi dem at tage dybt seriøst. Bl.a. derfor vil vi ikke være medvirkende til en spredning af virus, siger Verner Jensen og tilføjer, at mange større arrangementer i 2021 allerede er aflyst af samme årsag.

Aktionærerne i Thisted Bryghus vil dog have mulighed for at hente en lille ”øl-hilsen” fra bryggeriet:

- Vi har besluttet, at vi lørdag 30. januar kl. 08-12 på p-pladsen foran det ny bryghus uddeler en ølhilsen i form af seks styk Porse Guld til alle de aktionærer, der møder op med deres aktiebrev. Der bliver etableret et større system med stor afstand og krav om at bære mundbind, når man henter sine øl, ligesom vagter vil guide de fremmødte og sikre, at alle holder afstand m.v. Det vil blive gennemført fuldt forsvarligt, fastslår Verner Jensen.