Thymæglerne bliver til Fjordland Mægler

THY-MORS:I det nye år er der ændringer på vej hos Thymæglerne. Det fortæller daglig leder Ole Sand:

- Vores moderforening LandboThy er i 2021 fusioneret med Lemvigegnens Landboforening og Landboforeningen Limfjord og er blevet til Fjordland. Så for at vise en samhørighed med vores moderforening, skifter vi navn til Fjordland Mægler.

Som følge af fusionen kommer Fjordland Mægler til at dække et større område, end Thymæglerne gør i dag.

- Når vi skal ud og sælge landbrugsejendomme i for eksempel Lemvig eller Skive, vil vi gerne skabe noget sammenhørighed med vores nye områder, og derfor skal vi hedde Fjordland Mægler i stedet for Thymæglerne, siger Ole Sand.

Men selvom navnet ændrer sig, så vil kunderne stadig opleve velkendte ansigter, når de får brug for hjælp til salg af en ejendom.

- Det får ingen konsekvenser for de ejendomme, vi har til salg nu. Vi er stadig lokale, og vi sidder stadig i Thisted, og vi vil fortsat servicere de ejendomme og huse på landet, som vi har til salg i dag, siger han og fortsætter:

- I Skive og Lemvig-området vil det dog udelukkende være erhvervs- og landbrugsejendomme, som vi tager ind til salg.

Fjordland Mægler bliver synlig på Fjordlands lokationer i Skive og Lemvig, med udstillinger af ejendomme til salg og med pop-up kontor. Men hovedadressen vil fortsat være i Thisted.

- Alle tre afdelinger har haft det, der hedder en ejendoms- og juridisk afdeling, så der sidder ejendomsrådgivere og jurister i de andre huse også, men de er ikke mæglere, forklarer Ole Sand og tilføjer:

- De kan hjælpe med det juridiske for eksempel ved generationsskifte, og det vil de blive ved med, men alt kommisionssalg og salg af ejendomme vil gå ud her fra Thisted.

Dermed bliver der også en styrket service for kunderne i Skive og Lemvig, fordi de ikke længere skal ”ud i byen”, når de vil sætte deres ejendom til salg. Fremover kan det hele kan klares i Fjordland-regi, understreger han.

Ole Sand vil ikke afvise, at der i fremtiden kan blive behov for at ansætte nye mæglere til det større dækningsområde, men der er endnu ikke overblik over omfanget af eventuelle nyansættelser.

- Vi er stadig lokale, og vi er de samme personer med det samme telefonnummer. Det er vigtigt for mig at få med: Det, vi har været før, er vi også efter. Vi får bare lidt flere strenge at slå på og et lidt større markedsområde, siger han og tilføjer:

- Vi forventer, at vi kommer til at vækste på det landbrugsmæssige område og blive en endnu større spiller i det nordvestlige Jylland, og måske med tiden længere ud, siger Ole Sand.