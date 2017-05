Thys byer giver nu lys- og farveoplevelser

THY-HANNÆS: Thisted og andre byer i Thy skal ikke være dunkle og uinteressante at ankomme til eller køre igennem i aften- eller nattemørket.

Det skal være en visuel oplevelse at køre gennem bl.a. Thisteds byrum.

Farver og lys giver et bedre indtryk. Derfor kan man nu opleve, at træer i parker og helle anlæg er belyst med lamper nedenfra for at bryde nattemørket og i stedet give en ny oplevelse at byrummet.

Ved Toldbod-rundkørslen på det grønne parkareal ved mellem Thisted Kystvej og rådhusparkeringen ses det tydeligst. Her er otte træer oplyst med 16 lamper nedefra. Kommunens park- og vejafdeling har også bidraget til forskønnelse af området med en forhøjning, beplantet med blomster:

- Det er et areal mellem to tekniske områder, hvor der kunne anlægges bænke. Men vi det har bl.a. Store Torv tæt på. Derfor valgte vi en mere visuel forskønnelsesløsning for dette område, fortæller sektionsleder ved drifts og anlægsafdelingen i Thisted Kommune Tobias Geertsen.

Kommunalbestyrelsen valgte at afsætte 240.000 kr. til forskønnelse i 2016, og det er nogle af de midler, der er brugt her:

- Vi har også sat lys på træer ved helleanlæggene ved Søbadet, på Østerbakken og på Teglgårdsvej ved Vestervig, fortæller han og tilføjer:

- Jeg synes, det har givet en anderledes oplevelse, når man kommer forbi de oplyste træer. Farverne og bladenes form i lyset virker godt. Og vi glæder mange for få midler.

Kommunen har også for 2017 valgt at afsætte 250.000 kr. i forskønnelsesmidler. De vil bl.a. blive brugt til nedlæggelse af løgplanter ved de tre indfaldsveje til Thisted - Hanstholmvej, Østerbakken og Simons Bakke:

- De planter vil komme hvert år for at give farver i foråret.

På Simons Bakke skal der også genplantes mange af de 62 træer, der blev plantet langs vejen i starten af 1990’erne. Der er kun 19 træer tilbage, der ikke er taget af elmesygen. Så nu skal der plantes 50-60 nye træer.

Næste lokalitet, hvor der skal tænkes forskønnelse, er rundkørslen ved Skoda. Men her er det ikke besluttet endnu, hvad det bliver. Tobias Geertsen kan dog sagtens forestille sig, at det bliver oplyste træer.