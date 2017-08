Økocafé lukker

THISTED: - Det har været to forrygende år. Men også to år med sindssygt hårdt arbejde ind imellem, og indtjeningen står ikke mål med indsatsen.

Det fortæller Pia Poulsen, som i august 2015 åbnede Thisteds første - og indtil videre eneste - 100 procent økologiske spisested, Gaardmad i Torvegade.

Nu har hun besluttet at lukke forretningen, der ud over café og spisested også er et lille supermarked med økologiske, og fortrinsvist lokalt producerede, varer. Det sker dog først til nytår, og Pia Poulsen håber, at det lykkes at finde en, som vil drive forretningen videre:

- Det er derfor, at jeg hellere vil melde det ud nu.

Pia Poulsen fortæller, at hun overvældet over de mange tilbagemeldinger, som hun har fået, siden hun i weekenden fortalte om sin beslutning på Facebook.

Gaardmad i Torvegade lukker til nytår. Men indehaveren håber dog inden da at finde en, der vil drive cafeen videre. Arkivfoto: Peter Mørk

Gaardmad åbnede med en bevilling på godt 200.000 kr. fra LAG Thy-Mors. Pengene skulle bruges til indretning af køkken i lokalerne, hvor der tidligere lå en isenkramforretning, og før det Danmarks første brugsforening, Thisted Arbejderforening. Det er dog kun en mindre del af investeringerne, som blev dækket af den EU-finansierede fond.

- Det er helt klart en investering, som vil gå videre til en ny indehaver, i hvert fald hvis den bliver ført videre med samme koncept som hidtil, siger Pia Poulsen.

- Man kan spørge, om jeg har gjort det rigtige. Jeg har jo valgt ikke at holde åben om aftenen og i weekenden. På de tidspunkter ligger der da nogle muligheder. Men omkostningerne vil også blive større, siger hun.

Hun understreger, at det er med ro i sindet, at hun har truffet sin beslutning. Og at hun ikke har grund til at fortryde noget.

- Det vil altid være en satsning at etablere noget nyt. Det ville være smadderdejligt, hvis nogen har lyst til at køre det videre. For mig er der ingen tvivl om, at økologi er fremtiden, siger hun.

Som det første spisested, ikke bare i Thisted, men i hele Nordvestjylland, fik Gaardmad sidste år Det Økologiske Spisemærke i guld - der er en garanti for mindst 90 pct. økologi.