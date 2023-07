Thys turistchef får nyt job

THY:Thisted kommune vil ikke længere have sin egen turistchef, når Mai Manaa 1. august tiltræder en nyoprettet stilling som udviklingschef i Destination Nordvestkysten - turistsamarbejdet mellem fem kystkommuner fra Hostebro i syd til Hjørring i nord.

Mai Manaa var en af to medarbejdere fra den gamle Thy Turistforening, som fulgte med over i Destination Nordvestkysten, da Thisted kommune med virkning fra årsskiftet besluttede at stoppe tilskuddet til turistforeningen for i stedet at kanalisere alle kommunens turismemidler over i destinationen.

Mai Manaa beholdt sin titel som turistchef. Nu sadler destinationen altså om og lader hende stå i spidsen for turismeudviklingsarbejdet i alle fem kommuner.

Det er ifølge direktør Peter Krusborg udtryk for, at den forretningsplan, som man sidste år lavede med Thisted Kommune, er mere end opfyldt.

- Vi gik forsigtigt frem og dedikerede en turistchef og en forretningsudvikler til Thy for at sikre, at vi kunne leve op til den plan. Nu kan vi konstatere, at det mål kunne vi nå med færre ressourcer, end der var afsat, siger Peter Krusborg.

Vil arbejde på Hanstholm Fyr

Baggrunden for det er, at Destination Nordvestkysten som organisation har løftet nogle af de opgaver, som Mai Manaa ellers skulle stå for.

- Så det var lidt at skyde gråspurve med kanoner, at en kapacitet som Mai kun skulle stå for udviklingen i Thy. Hun kan godt mestre den opgave i alle fem kommuner - hvilket giver en kæmpe synergi.

Peter Krusborg nævner udviklingen på det gastronomiske område:

- Mai har arbejdet med gastronomi og fødevarer i Thy og har fået nogle rigtig gode erfaringer. Nu ser vi, at der i hele vores område begynder at komme nogle kokke, der tager chancer og gerne vil satse noget. Det giver det rigtig god mening at udnytte de synergier, i stedet for at vi arbejder "i siloer" i hver sin kommune, siger destinationsdirektøren.

Sammen med forretningsudvikler Karina Dam Sørensen vil Mai Manaa fortsat have arbejdssted på Hanstholm Fyr, og Peter Krusborg mener ikke, at det reelt vil kunne mærkes, at Thy ikke længere har en person med titel af turistchef.

- Ændringen er titlen, og at vi gerne skulle få en større synergi med de områder, der ligger omkring Thy. Og vi kommer faktisk til at lægge flere ressourcer i Thy end det, der var aftalt i forretningsplanen med Thisted Kommune, siger han.

Organisationsændringen er i øvrigt godkendt af bestyrelsen for Destination Nordvestkysten - og dermed af formanden, Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen.

Perler på snor

Mai Manaa selv ser udnævnelsen til udviklingschef som et udtryk for, at det arbejde, hun har stået i spidsen for i Thy, er gået godt:

- Det vi står for med det lokale og autentiske -det falder i hak med det, hele Destination Nordvestkysten gerne vil. Vi skal have sat perler på snor op og ned langs kysten, så der er en ren oplevelse, uanset hvilken kommune, gæsten kommer til, siger hun.

Mai Manaa har en baggrund som eventmager og restauratør. Hun kom til Thy i 2015, hvor hun - inden hun blev turistchef for tre et halvt år siden - var med til at udvikle restaurantkoncepterne Hanstholm Madbar og Agger Darling.