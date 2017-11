Tican dropper ny aflønning

THISTED: Medarbejderne på Tican i Thisted gik onsdag morgen i arbejde igen, efter at slagteriets ledelse og Dansk Industri har droppet nogle varslede ændringer i lønsystemet.

Slagteriet, der er en del af den tyske koncern Tönnies, havde ønsket, at medarbejdere på den samme produktionslinje skal kunne aflønnes forskelligt. Den nye akkord blev præsenteret for medarbejderne på Ticans afdeling i Brørup, som tirsdag morgen nedlagde arbejdet i protest. Lidt senere valgte de 350 kolleger i Thisted at følge trop.

Men allerede samme eftermiddag gik Tican med til, at de varslede ændringer ikke bliver til noget i denne overenskomstperiode. Det sker med et nyt protokollat til overenskomsten, som både Tican og Danish Crown har underskrevet.

Slagteriarbejderne startede onsdag morgen arbejdsdagen med at mødes i kantinen. Men uden afstemning gik man i gang med arbejdet allerede efter 10 minutter eller et kvarter, fortæller en tilfreds tillidsmand, Peter Uno Andersen.

Ifølge Ove Thejls, administrerende direktør på Tican, er der tale om, at problematikken med manglende tilpasning af lønsystemet er blevet "skudt til hjørne":

- Vi har taget til efterretning, at overenskomsten mangler præcision. Organisationerne har nu forpligtet sig til at sætte sig ned og finde ud af noget, så akkordaftalerne følger med den teknologiske udvikling, siger han.

Ændringerne kan dog tidligst blive gennemført, når den nuværende overenskomst udløber i 2020.