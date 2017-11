Tican i Thisted ramt af strejke

THISTED: Produktionen på Tican i Thisted ligger stille, efter at de 350 medarbejdere på svineslagteriet tirsdag morgen med stort flertal besluttede at nedlægge arbejde.

Baggrunden for den overenskomststridige strejke er udsigten til, at medarbejderne på den samme produktionslinje skal arbejde på op til tre forskellige akkorder. Det oplyser tillidsmand Peter Uno Andersen.

Slagteriarbejderne i Thisted valgte at gå hjem, efter at kollegerne på Ticans afdeling i Brørup havde gjort det samme tidligere på morgenen. I Brørup er de nye akkorder allerede blevet fremlagt - det er endnu ikke tilfældet i Thisted. Men også her er ledelsen og medarbejderne uenige om fortolkningen af den gældende overenskomst, fortæller tillidsmand Peter Uno Andersen.

- Det er et brud på den fælles forståelse om linjeprincippet - at alle på den samme linje arbejder efter samme overenskomst, siger han.

Medarbejderne i Thisted planlægger at mødes igen tidligt onsdag morgen. Her vil man tage bestik af situationen efter at have fået melding fra Brørup, hvor medarbejderne også mødes fra morgenstunden.