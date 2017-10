Tican lukker produktion i Ansager

THISTED: Tican lukker produktionen af forædlede kødprodukter på Ticans virksomhed i Ansager i Sønderjylland ved udgangen af året. Produktionen af pølser og marinerede produkter forventes overført til andre produktionsenheder i Tönnies koncernen. Ved lukningen forsvinder 49 arbejdspladser.

- Vi må desværre konstatere, at der ikke er økonomisk basis for at videreføre produktionen i Ansager, udtaler adm. direktør Ove Thejls.

- Ved at flytte produktionen kan vi sikre konkurrenceevnen, og derved kan vi bevare og videreudvikle sortimentet til det danske marked af forædlede produkter. Det er vores opgave at sikre en rationel drift i koncernen og udnytte de muligheder, vi har indenfor koncernen. Det er naturligvis med beklagelse og stor vemod, at vi derfor må nedlægge de 49 arbejdspladser, der er på fabrikken i dag, og i det omfang det er muligt, vil medarbejderne blive tilbudt arbejde på en af vore andre fabrikker, oplyser Ove Thejls.

