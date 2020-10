Tican øger kapaciteten og ansætter flere folk

THISTED:Tican iværksætter skiftehold for at indhente et efterslæb på slagtninger.

Udvidelsen af slagtekapaciteten med tre timer om dagen betyder samtidig, at slagteriet i Thisted skal ansætte 20 til 25 flere medarbejdere som er nødvendige, for at sætte tiltaget i værk.

- Vi har gennem en længere periode været bagud med slagtningerne i Tican. Årsagen har været nogle forstyrrelser i foråret forårsaget af Covid-19 samt udfordringer med ombygningen på slagteriet i Thisted, siger adm. direktør Niels Jørgen Villesen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Tican.

Han forklarer, at Tican allerede har taget overarbejde i brug som et middel til at indhente slagtningerne, ligesom der er igangsat yderligere tilretninger af anlægget.

- Nu iværksætter vi så yderligere tiltag, idet vi udvider slagtekapaciteten med 3 timer om dagen, så vi dermed hurtigst muligt kan indhente slagtningerne, siger Niels Jørgen Villesen.

Udvidelsen af slagtekapaciteten betyder ikke, at Tican kan tage nye leverandører ind.

- Den udvidede kapacitet skal være med til at normalisere forholdene for vores eksisterende leverandører, siger Niels Jørgen Villesen.