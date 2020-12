Tidlig julegave: Bornerup giver til 17 Thy-aktiver

THISTED:Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond uddeler hvert år 15. december legater til en række sociale, kulturelle, kirkelige og uddannelsesmæssige formål i Thy.

- Normalt finder uddelingen sted under festlige rammer på Hotel Thisted. Men som for næsten alle andre, så er intet i år, som det plejer. Derfor sker legatoverrækkelserne i sikker afstand via e-mail, siger fonden formand Niels Henrik Bornerup, nevø til det afdøde par, som var ejere af en række lokale tømmerhandler, der i dag er dele af XL-Byg Tømmergaarden A/S i Nykøbing.

Vidt forskellige formål

Fonden har i år valgt at tilgodese 17 aktiviteter, som alle får besked tirsdag. De vil tilsammen modtage 272.000 kroner. Seks af dem tildeles de største portioner på 25.000 kr.: Thisted FDF-orkester, Traant Aktiv Center, Hurup, som er en forening for efterlønnere og pensionister, Værestedet Hanstholm, Klitmøller Menighedsråd til hjælp til en kirkelig labyrint på byens naturkirkegård, Vorupør Havbåde til renovering af kystbåden ”Simon” samt Café Værestedet i Snedsted.

19.500 kr. går til Neessund Vikingeskibslaug til materialer til en sjægt og til en ny bådsvogn til vikingsskibet ”Thor”.

Tømmerby Menighedsråd får 15.000 kr. til at skabe bedre adgang til Sct. Bodils Kilde i Frøstrup, som blev åbnet for 25 år siden.

12.500 kr. vil tilfalde løbeklubben Team Tvilling i Thisted, hvor frivillige hver søndag løber med handicappede børn og unge.

Syv gange 10.000 kr.

Syv aktiviteter vil hver modtage 10.000 kr. Det drejer sig om Lykke Liga Thisted, et håndboldprojekt for udviklingshæmmede unge, De Grønne Pigespejdere, Hanstholm, der arbejder for piger med anden etnisk baggrund, projektet No Place Like Home, som bliver en fotokunstbog om mennesker og fællesskaber ved Vestkysten, Hjerneskadeforeningen Thy/Mors, Café Fristedet, Hurup, som er et værested for social udsatte, Sukker & Sex, et tværfagligt kunstprojekt omkring Nationalpark Thy og endelig Firkløveret, Thisted, som er centreret om Agnete Odgaard-Jensens foredrag om at være blind og handicappet.

Sidste modtager er Gårdsangerne fra Thy, som får 5000 kr. til fortsat at synge og spille i ældreklubber og på plejehjem.

Studielegater

Desuden deler Grethe og Jørgen Bornerups Fond penge ud til uddannelsesmæssige formål. Der bliver fordelt legater til børn af medarbejdere i Tømmergaardens forretninger. Men der er også studielegater til andre ansøgere med relationer til Thy. I alt for 165.000 kr.