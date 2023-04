Tidligere borgmester får nyt job

THISTED: Det er et velkendt ansigt, der pr. 1. april er blevet konstitueret som uddannelseschef for Thisted Handelsgymnasium og Fjerritslev Handelsgymnasium. Tidligere borgmester Lene Kjelgaard Jensen har nemlig takket ja til at indtræde som konstitueret uddannelseschef for de to lokale handelsgymnasier.

De fleste kender formentlig Lene Kjelgaard Jensen fra det kommunalpolitiske område. Hun har været medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted siden 2002, har siddet i Regionsrådet i en 4-årig periode, været borgmester i otte år, og er i dag aktiv i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti. Sideløbende med sin politiske karriere, har Lene Kjelgaard Jensen imidlertid også været en integreret del af de lokale erhvervsgymnasiale uddannelser. Hun blev nemlig ansat som underviser på handelsgymnasiet i Thisted i 1991, og har siden da – kun afbrudt af orlov i borgmesterperioden – været en særdeles værdsat medarbejder og underviser, der gennem årene har haft sin daglige gang på både Thisted Handelsgymnasium og Fjerritslev Handelsgymnasium. Således har Lene Kjelgaard Jensen allerede et indgående kendskab til både EUC Nordvest, de to lokale handelsgymnasier samt afdelingernes medarbejdere og elever.

Det skriver EUC Nordvest i en pressemeddelelse.

- Lene har mange års erfaring med den erhvervsgymnasiale uddannelse, HHX, og har gennem årene i mange forskellige situationer demonstreret, at hun i dén grad har ”HHX i blodet”. Hun er arketypen på en underviser, der brænder for uddannelsen og for arbejdet med de unge mennesker, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hun vil kunne tilføre en masse nyt og spændende til vores erhvervsgymnasiale uddannelser og til vores organisationen som helhed. Lene vil Thy, og hun vil HHX-uddannelsen - og så har hun har et knivskarpt blik for dét, der er uddannelsens særkende; nemlig det erhvervsrettede fokus. Hun har god indsigt i det lokale erhvervsliv og dets behov, både fra sin tid som revisor og gennem hendes politiske arbejde, og jeg glæder mig til at se, hvilke nye samarbejdsrelationer, vi med Lene ved roret kan få opbygget med det lokale erhvervsliv og med de videregående uddannelsesinstitutioner. Jeg er overbevist om, at vi med valget af Lene som konstitueret uddannelseschef går en spændende fremtid i møde, og jeg ser i dén grad frem til samarbejdet, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen i pressemeddelesen.

Lene Kjelgaard Jensen glæder sig ligeledes til samarbejdet og føler sig mere end klar til at sætte kursen for den fortsatte udvikling af de to handelsgymnasier.

- Skolen har gennem alle år været en fantastisk arbejdsplads, og jeg er meget stolt og beæret over, at jeg nu får lov at stå i spidsen for et så attraktivt og vigtigt uddannelsestilbud som HHX. Det er en spændende uddannelse og et vigtigt tilbud til vores unge. Ikke mindst fordi, at man som HHX-student kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet, i fx en elev- eller traineestilling, eller man kan søge optagelse på en lang række videregående uddannelser. Dermed spiller handelsgymnasiet en helt central rolle i forhold til – både på den korte og den lange bane - at kunne generere skattet arbejdskraft til alle dele af det lokale erhvervsliv. Det er, med andre ord, et uddannelsestilbud af stor betydning for lokalområdet, og dét glæder jeg mig enormt meget til at bidrage til at videreføre og videreudvikle. Allerede nu kan jeg afsløre, at vi er i fuld gang med at udvikle skolemiljøet, bl.a. skal vores fysiske rammer have et brush-up, og så skal vi have endnu mere fokus på øget digitalisering, vores rolle i den grønne omstilling og meget mere. Jeg ser mange spændende udviklingsmuligheder, og jeg glæder mig i dén grad til at tage hul på det hele, lyder det fra Lene Kjelgaard Jensen.