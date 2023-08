Tidligere borgmester om krigserklæring: - Det er hendes ret

THISTED:- Det er demokratiets spilleregler. Når man går i gang med en valgproces, kan enhver, der er medlem af partiet, stille sit kandidatur til rådighed.

Det siger forhenværende borgmester Ulla Vestergaard til, at kommunalbestyrelsesmedlem Mette Kjærulff nu udfordrer hende om at blive Socialdemokratiets spidskandidat ved kommunalvalget i 2025. Det kommer dog ikke helt bag på hende, at hun nu kan imødese intern kamp.

- Mette sidder i bestyrelsen for Thisted partiforening. Det gør jeg også som tilforordnet, så jeg har siddet til det samme møde som hende, hvor hun luftede sit kandidatur, så jeg vidste godt, at det var på vej, siger Ulla Vestergaard.

Er det hensigtsmæssigt for jer som parti at offentliggøre mere end to år før valget, at der bliver kamp om topposten?

- Der er rigtigt mange kommuner, hvor partiet har afgjort, hvem der skal være borgmesterkandidat i 2025. Vi har også de senere gange haft tradition for, at det gør vi i god tid, for så er den del på plads, og der kan skabes ro og tid til at finde de resterende kandidater, så de kan forberede sig på de politiske opgaver.

Nu var der jo ikke ligefrem ro hos jer op til sidste valg, hvor to af de fem partiforeninger meldte ud, at de ikke støttede dig. Har du savnet at have et stort mandat bag dig?

- Nej. Et er hvad partiforeningsbestyrelserne mener. Det er medlemmerne, der beslutter, hvem der skal være spidskandidat. Jeg var også i kampvalg for to perioder siden med Henning Holm, og dengang fik jeg et godt mandat at stå på. Ikke alle kan lide en, og sådan er det også i politik, siger Ulla Vestergaard.

Mette Kjærulff siger til Nordjyske, at hun savner mere transparens i beslutningerne, mere inddragelse af medlemmerne og mere synlighed som parti. Hvad siger du til det?

- Jeg tænker, at det er det, jeg har forsøgt at stå for i hele min politiske karriere. Jeg har haft "dialog fremmer forståelsen" som mit valgsprog. Med hensyn til transparens over for medlemmerne, er det i høj grad partiforeningerne og fællesledelsen, der står for de aktiviteter. Men jeg mener at jeg kan stå på mål for, at jeg er tilgængelig til hver en tid. Jeg prøver også at lægge live-opdateringer ud på Facebook, hvor folk kan svare i chatten. Den næste er på vej, siger Ulla Vestergaard.

Så du kaster ikke håndklædet i ringen med hensyn til at blive S-borgmesterkandidat igen?

- Nej! Jeg har fuld opbakning fra bestyrelsen i min partiforening. Ja selvfølgelig minus Mette, for hun kan jo ikke bakke mig op, når hun selv stiller op. Jeg fik et ret flot valg sidst, og mange har tilkendegivet, at de håber, at jeg stiller op igen.

Hilser kampvalg velkommen

Formanden for den socialdemokratiske fællesledelse, der samler de fem partiforeninger i Thisted Kommune, er Mads Hundahl Gravesen. Han har ikke noget at udsætte på, at der nu bliver kamp om spidskandidaturet.

- Det er normal kutyme. Vi har tradition for, at man stiller op imod hinanden. I næste uge samler vi fællesledelsen og vedtager en demokratisk proces for, hvordan valget af spidskandidat kommer til at køre på en god og ordentlig måde. Lige nu er der to kandidater, men flere kan nå at melde sig, siger Mads Hundahl Gravesen.

Er det bekvemt, at der melder sig en modkandidat så tidligt i processen?

- Det er folks ret at stille op, og det er en demokratisk proces. Vi er netop tidligt ude, for at folk skal have mulighed for at stille op og blive hørt. Og hvis vi skal have en ny borgmesterkandidat, er der brug for to år til at forberede sig på opgaven. Jeg hilser det velkommen, at der nu foreløbig er to på banen, siger formanden.

Partiforening støtter Vestergaard

Som anført ovenfor støttede bestyrelsen i Thisted partiforening med fem stemmer mod en Ulla Vestergaards kandidatur. Formand Preben Dahlgaard siger i en pressemeddelelse:

"Et stort flertal i Thisted partiforenings bestyrelse udtrykker entydig støtte til Ulla Vestergaard, som var borgmester i perioden 2018-2021, og som ved seneste valg opnåede at blive markant topscorer med 3123 stemmer, men alligevel endte som konstruktiv oppositionspolitiker og gruppeformand for den 9 mand store kommunalbestyrelsesgruppe.