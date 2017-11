Tidligere efterskole til under halv pris

HUNDBORG: En prissænkning fra 10 mio. til 4,5 mio. kr. har sat gang i interessen for de tidligere efterskolebygninger i Hundborg, der har stået tomme siden Thyland Idrætsefterskole gik konkurs i februar 2016.

- Siden den kom på nettet for to-tre uger siden har der været henvendelser hver dag, og vi har allerede haft to fremvisninger, fortæller Lone Futtrup, Nybolig Erhverv i Holstebro, som har overtaget salget af den tidligere efterskole fra Nyboligs erhvervsafdeling i Aalborg.

Ved samme lejlighed blev prisen altså mere end halveret.

Over 7000 kvadratmeter

Der er tale om et bygningskompleks på i alt mere end 7000 kvadratmeter, som i den offentlige vurdering er sat til 23,2 mio. kr. Og de er meget mere værd end de 4,5 mio. kr., som nu er udbudsprisen, mener Lone Futtrup - der tidligere har været ejendomsmægler i Sydthy.

- Det er nogle ganske fine bygninger. De har selvfølgelig stået tomme i lang tid nu, men vi har en vicevært, der passer på bygningerne, og jeg synes ikke, de er forfaldne, siger hun.

Den første udbudspris var for høj. Men Lone Futtrup tror på, at skolebygningerne godt kunne have indbragt mere end det, den nu er sat salg for.