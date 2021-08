Tidligere Mors-præst bliver præst i Nors-Tved-Øster Vandet

THY:I 1990 startede Bodil Nørager sin præstegerning i Tødsø-Alsted-Sdr. Dråby pastorat, og efter en årrække i det midtjyske vender hun nu tilbage til Limfjordslandet, når hun 1. september tiltræder som ny præst for Nors-Tved-Øster Vandet pastorat.

- Jeg var præst på Nordmors i 24 år. Jeg er af den opfattelse, at man som præst skylder sin menighed og sig selv at komme ud og prøve at være præst et andet sted, siger Bodil Nørager og fortsætter:

- Derfor søgte jeg nye udfordringer og var et par år i Himmerland, og de seneste fire år har jeg været præst i Isenvad og Fonnesbæk pastorater ved Ikast.

Fonnesbæk var Bodil Nøragers første bysogn, og selvom hun har høstet rige erfaringer her, er det nærheden i landsognene, der tiltaler hende mest.

- Mit præstelige DNA er landsognene, og jeg ser frem til at bruge al min tid på at være præst, siger hun.

Naturen er en anden ting, hun ser særligt frem til at vende tilbage til.

- Jeg ser meget frem til at komme tilbage til Limfjorden og Vesterhavet, og jeg håber at kunne bruge den storslåede natur i kirken, for eksempel med kirkevandringer i nationalparken, siger Bodil Nørager.

Hun har altid bakket meget op om gamle traditioner i de sogne, hun er kommet til, men hun har også selv ideer til, hvordan hun kan præge kirken i sit nye embede:

- Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave morgensang i sognehuset, hvor man kunne samles, spise et rundstykke og høre et godt ord. Det kunne være noget, jeg sammen med menighedsrådene kunne undersøge mulighederne for, siger hun.

Bodil Nørager er gift med Svend, der er tidligere landmand på Mor. Nu er gården lejet ud, og Svend ”præstemand” på fuld tid.

Familien tæller også sønnen Kristoffer på 24 år, der netop har afsluttet sin bachelor på Syddansk Musikkonservatorium med guitar som hovedfag.

Der er indsættelsesgudtjeneste søndag 5. september.