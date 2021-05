Tidligere muslinge-direktør har fundet nye jagtmarker

HANSTHOLM:Søren Mattesen forlod tidligere i år stillingen som administrerenede direktør for Vilsund Blue efter 16 år på posten.

Men nu er der godt nyt for den erfarne skaldyrsdirektør. Til august tiltræder Søren Mattesen i stillingen som administrerende direktør for Sashimi Royal og Maximus, der har base i Hanstholm. Et skifte, som han ser meget frem til:

"Glæder mig til at være med til at producere og markedsføre bæredygtige fisk til det europæiske marked", skriver Søren Mattesen på sin LinkedIn-profil.

Nordic Aquafarms Group ApS, der ejer Sashimi Royal og Maximus, skriver ligeledes på LinkedIn, at man ser frem til at påbegynde samarbejdet fra 1. august.

"[Søren Mattesen, red.] kommer med stort fokus på forretningsudvikling, kvalitet og ledelse, og vi ser frem til at arbejde sammen med ham og resten af teamet for at tage vores yellowtail kingfish-operationer til det næste niveau", skriver virksomheden.

Yellowtail kingfish er en eksklusiv spisefisk, der på dansk går under navnet "australsk ravfisk". Sashimi Royal har haft succes med at opdrætte fiskene i saltvandsbrug på land.