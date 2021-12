Tidligere NetIP-direktør lander nyt job: Det skal han lave fra 1. januar

THISTED:Carsten Hedemann skal fra 1. januar 2022 slå sine folder som koncerndirektør for Viborg-virksomheden Trimit.

Det oplyser Trimit i en pressemeddelelse.

I sit nye hverv får Carsten Hedemann det samlede ledelsesansvar for koncernen, som består af Cornator A/S, Trimit Development A/S, Trimit A/S samt datterselskaberne Cornator Norge og Cornator Holland.

Carsten Hedemann stod i spidsen for NetIP gennem 7,5 år som administrerende direktør. I maj 2021 blev han afskediget i en fyringsrunde, der endte med at koste 18 personer jobbet, herunder det meste af den daglige ledelse.

Fra tidligere jobs hos Vestas og Oticon har Carsten Hedemann erfaringer med supply chain og produktion inden for logistik-, lager- og økonomisystemer, som kommer i spil i hans nye stilling.

- Med Carsten Hedemann i vores lederteam står vi rigtig stærkt i forhold til at håndtere de planer, vi har i de kommende år for at forløse et kæmpe potentiale i Danmark og på et globalt marked med flere kunder i USA, Australien og ud over hele Europa, siger bestyrelsesformand i Trimit Finn Kjærgaard.