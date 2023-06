Tidskrævende indsats for at slukke langsom brand

SNEDSTED:Fredag morgen var Nordjyllands Beredskab fortsat i gang med at bekæmpe en ulmende brand i et moseområde nord for Snedsted i Thy.

Branden blev opdaget torsdag aften, men den kan faktisk have ulmet i tre uger. Da blev der nemlig afbrændt træ i området, som menes at være brandårsagen.

- Det viser bare, hvor langsomt det går. Men det gør slukningsarbejdet altså også, konstaterede indsatsleder Troels Guldbrandsen fredag morgen og understreger:

- Det er heldigt, at branden overhovedet blev opdaget, for der var ikke megen røg, da vi kom herud.

Der er tale om et cirka 100 kvadratmeter stort område med tør mosejord. Og når indsatsen er tidskrævende, skyldes det, at ilden ulmer under jordoverfladen. Det gør det nødvendigt at fjerne de øverste lag, så der kan sprøjtes vand på. Brandfolkene bruger også spyd, der bankes i jorden og gør det muligt at få vand ned til de ulmende lag.

Jordens temperatur er blevet målt løbende, og det viser, at indsatsen virker.

- Vi målte 280 grader i aftes, og nu er der 40 grader. Det er kun lidt over den øvrige jord. Men det pakker sig og ligger og ulmer i klumper, fortalte Troels Guldbrandsen fredag morgen.

På det tidspunkt kunne han ikke komme med et bud på, hvor længe indsatsen på stedet ville vare.

- Vi vil hellere vente med at køre herfra, til vi er sikre på, at det ikke udvikler sig, sagde Troels Guldbrandsen.

Mosebrand