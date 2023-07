Til DM direkte fra gaden: - Det er rart, hvis man lige kender reglerne

THISTED:- Man skal ikke have kvalifikationer eller noget som helst. Du skal egentlig bare være lidt omgængelig.

Det siger Ib Stanley, der vil forsøge at stille et hold af thyboer til danmarksmesterskaber i Ombold, som finder sted i Viborg i september. Ombold er gadefodbold, og deltagerne er hjemløse, misbrugere, psykisk syge og andre sårbare og udsatte medborgere.

Ib Stanley fik øjnene op for Ombold sidste år, hvor han kunne se, at foreningen SIND søgte spillere til deres hold ved et gadefodboldstævne i Sønderborg.

- Jeg meldte mig til, og så deltog jeg dernede sidste år. Og så har jeg lige for 14 dage siden deltaget i de jyske mesterskaber nede i Sønderborg også. Der havde SIND ingen hold, så der var jeg med på Sønderborgs hold i nogle kampe, fortæller han og fortsætter:

- Det er et supergodt arrangement, det der Ombold, så jeg tænkte, at det kunne være, at der var fem-seks mennesker her fra Thy, som kunne tænke sig at være med til mesterskabet i Viborg.

Han har faktisk allerede meldt et hold til i forventning om, at det vil lykkes at finde nogle deltagere. Og skulle der være rigtig mange, der gerne vil med, så melder han bare et hold mere til. Selv om det hedder DM, så skal de enkelte deltagende hold ikke kvalificere sig til mesterskabet på forhånd.

- Det er jo et socialt arrangement, så det tager man ikke så nøje. De, der vandt det jyske mesterskab, var fra Næstved, fortæller han.

Ib Stanley tænker dog, at det nok vil være en god idé, hvis de, der melder sig til Thy-holdet, kunne nå at mødes inden mesterskabet i Viborg.

- Man kan ikke nå at komme i form, men det er jo rart nok, at man lige kender reglerne, konstaterer han.

Ib Stanley har selv deltaget i Ombold to gange i Sønderborg og ønsker, at flere skal opleve at være med. Privatfoto

Der er plads til både mænd og kvinder på holdene.

- Og man skal ikke tage fejl: Selv om det er borgere, der har det svært, så spiller mange af dem for at vinde, fastslår Ib Stanley.

Han er klar til selv at sørge for at transportere holdet til Viborg.

- Jeg synes, det er et fantastisk arrangement. Der er sådan en god fællesskabsfølelse over det. Det er bare hyggeligt, understreger han, der drømmer om, at Thisted Kommune selv engang vil arrangere et Ombold-stævne.

Ib Stanley kan træffes på 51622439, hvis man ønsker at tilmelde sig holdet.