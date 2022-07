Til gavn eller til gene: Redskabshus giver debat på landingspladsen

VORUPØR:Først blev der støbt fundament, så blev der rejst vægge og tagspær, men i takt med, at byggeriet er skredet frem den seneste uges tid, er debatten for og imod byggeriet af det redskabsskur, Vorupør Fiskercompagni-og Fiskeriforenings Fond bygger på landingspladsen i Vorupør taget til i styrke.

- Jeg er da træt af diskussionen, men nu er byggeriet i gang og er nok færdigt til august. Så må debatten rase hen over sommeren, siger fondens formand Jørgen Andersen og understreger, at den valgte placering af byggeriet ikke er sket for at provokere. Det opføres i et område, hvor der i forvejen er redskabshuse, flere af dem privat ejede, og på et areal, som ejes af fonden.

Huset bygges skråt overfor redningsstationen og syd for betonvejen ud til molen, men med et højere tag end der er på de redskabshuset, der allerede ligger i det område. Taget vil tage udsigt fra nogen, og det er sammen med byggeriets størrelse, en af de ting, der giver debat.

Huset - eller redskabsskuret - kommer til at koste omkring en halv million kroner at opføre. Det kommer til at indeholde fire redskabsrum, hver på 17 kvadratmeter.

- Byggeriet har været under overvejelse gennem længere tid, og de fire redskabsrum skal dække et stigende behov for plads til at opbevare redskaber. På landingspladsen er der tilgang af joller, så huset kommer ikke til at stå tomt, siger Jørgen Andersen.

Taget på den færdige bygning beklædes med sort tagpap i lighed med de øvrige bygninger på landingspladsen. Væggene laves i "1 på 2" træbeklædning og males i svensk rød.