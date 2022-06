Til sidst slap heldet op: Kvinde nåede at stjæle parfume for mere end 260.000 kroner

THISTED:En polsk kvinde nåede at stjæle parfume i 17 forskellige butikker landet over, blandt andet i Thisted og Skive, inden det 25. februar gik galt for hende, da hun forsøgte at gentage nummeret i en butik i Holstebro: Her blev hun snuppet på fersk gerning.

Siden har den nu 24-årige kvinde siddet varetægtsfængslet, senest i Nykøbing Mors Arrest, mens Midt- og Vestjyllands Politi forberedte en sag mod hende. Forleden var sagen for retten i Holstebro, hvor kvinden blev idømt et år og tre måneders fængsel efterfulgt af udvisning.

Det fremgår af anklageskriftet, at de første tyverier fandt sted i september 2019. I løbet af fem dage besøgte kvinden og en medgerningsmand fire butikker, hvor der blev stjålet parfume og makeup for op mod 50.000 kroner kroner.

I september 2021 var duoen aktive igen. To butikker fik uvelkomment besøg og fik stjålet parfume, makeup og hudplejeprodukter for sammenlagt næsten 30.000 kroner.

Det tredje tyvetogt fandt sted i januar 2022. Fra to butikker blev der stjålet parfume for godt 30.000 kroner.

Allerede måneden efter var det faste makkerpar i sving igen. I dagene 21. til 25. februar nåede de at besøge hele 10 butikker. Når man lægger udbyttet her oven i de tidligere sager løber den samlede værdi af tyvekosterne op i over 260.000 kroner.

Anklager Morten Wibroe fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at det generelt har været materialistforretninger, der blev udsat for tyverierne.

Det var altså i den 18. butik i rækken, personalet opdagede tyveriet og fik fat i kvinden, inden hun nåede at stikke af. Hendes medgerningsmand nåede til gengæld at slippe væk, og han er ikke pågrebet.

- Vi ved faktisk ikke helt sikkert, hvem det er, man kan se på videobillederne. Hun vil ikke sige noget som helst om, hvem manden er, og hvad han lavede, fortæller Morten Wibroe.

I retten erkendte kvinden at have stjålet parfume fra alle butikkerne.

- Hun erkendte at have gjort det selv, men hun erkendte ikke, at der var en med. Men der har vi nogle videobilleder, der ret tydeligt viser, at det var der, siger anklageren.

Kvinden oplyste i retten, at hun rejste ind og ud af landet i forbindelse med tyverierne.

- Det har haft et næsten professionelt præg. Der må have været nogle, der aftog varerne, men vi ved desværre ikke hvordan, siger Morten Wibroe.