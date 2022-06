Til valg på landet: Ingen skud i skydesalen

THY-MORS:Selv om der er adskillige kommunalpolitikere til stede i lokalet, som der kunne skydes på, er der hverken våben eller ammunition til stede i den tidligere skydesal i Nordmors Hallen.

Næh, her er fredeligt, og det går ordentligt for sig. Det er valgstyreformand og kommunalbestyrelsesmedlem Tage Andersen (V) garant for. Og der er heller ingen trængsel, selv om det nye valgsted i Sejerslev, der indvies til folkeafstemningen, samler vælgerne fra hele Nordmors.

- Vi er nået op på et vælgergrundlag på 1158, hvilket er en fordobling af det antal vælgere, der hidtil har kunnet stemme i Sejerslev. Det er også en lettelse, at valgkortene scannes digitalt. Teknikken drillede lidt fra morgenen af, men vi har heldigvis support fra kommunen. De unge damer har kæmpet som løver, og nu kører det upåklageligt, siger Tage Andersen lidt før klokken 11.

Køkkenets glasbur

Der var noget helt særligt over at stemme i Sejerslev Forsamlingshus, specielt for år tilbage, hvor krydset enten skulle sættes ved et bord inde i salen eller ved stålkøkkenbordet ude i køkkenet, hvor man gjorde klogt i skærme stemmesedlen af med sin hånd, hvis man ikke ville dele sin politiske observans med de ankommende vælgere uden for vinduet.

Senere fik det nu dødsdømte forsamlingshus autoriserede stemmebokse, og de er flyttet med til store lokale ved hallen, som ligger tæt på cafeteriet. Herinde kan man stadig mødes over en kop kaffe eller en valgbajer, og det gælder også de "nye" vælgere fra Sdr. Dråby og Flade, som Sejerslev i hvert fald i folkemunde altid lå i krig med. De er nu tvunget til at køre mod nord efter den nye valgdistriktsinddeling med fem valgsteder, som kommunalbestyrelsen godkendte i marts.

- Jovist er vi fra Flade, men vi har ikke noget imod at stemme i Sejerslev, siger Karina og Poul Thomsen, inden parret kører til job på Outrup Vinduer.

Men Flade-parret Karina og Poul Thomsen har rystet det gamle fjendskab af sig, hvis de overhovedet har haft en snert af det.

- Vi har sendt vores børn til Nordmorsskolen og senere til Naturfriskolen, så vi har altid haft en tilknytning til Sejerslev, siger Poul Thomsen.

- Selvfølgelig var det da nemmere at stemme i Flade, hvor vi bare skulle gå over vejen til forsamlingshuset, men sådan en lille køretur tager vi ikke skade af, siger Karina Thomsen.

Og Nordmors Hallen afskrækker tilsyneladende ingen vælgere fra at møde op. 161 af dem, svarende til 13,9 procent, har stemt i løbet af de første tre timer, lyder opgørelsen fra valgbordet.

Karen Krogh og Magnus Vitved er nye vælgere i Sejerslev i mere end én forstand. De kommer fra henholdsvis Ribe og Aarhus, men er tilmeldt folkeregistret i Morsø Kommune, fordi de går på Højskolen Mors i Flade.

Bare vent til det bliver færdigt

Thisted Kommune har også fået en valgstedsreform på plads op til dagens folkeafstemning, omend den ikke så radikal som Morsøs. Men Thy Hallen er kommunens nye og største afstemningssted med 10.918 stemmeberettigede. 1869 af dem svarende til 17,1 procent har sat kryds ved ja eller nej til forsvarsforbeholdet, da Nordjyske ankommer til afstemningslokalet i den nye Hal 2 ved 11-tiden.

Vejen til valgstedet Thy Hallen er lang og trang her første gang, mens der fortsat bygges på kompleksets udvidelse. Foto: Bo Lehm

Og det er valgstyreformand, borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), ganske godt tilfreds med.

- Det skal nok komme til at fungere optimalt, når vi er færdige med byggeriet, og tilkørselsforholdene bliver i orden. I dag kan du nemt finde nogle, der brokker sig lidt, men alligevel synes jeg, det var rigtigt at indføre den nye valgdistriktsinddeling til denne folkeafstemning. Og hvis nogen finder det for besværligt at komme herind, får de lov at stemme udenfor, siger Niels Jørgen Pedersen.

Er der vælgere, som synes, det er for store omgivelser med for lidt hygge?

- Det er meget forskelligt. Jeg spurgte en fra Hillerslev, om han foretrak det lokale forsamlingshus. Nej, han synes da, det her er meget mere rationelt. Personligt synes jeg, at et stort valgsted er hyggeligere end et lille, men der vil altid være delte meninger, når man laver noget nyt, siger Niels Jørgen Pedersen.

- Personligt synes jeg, et stort valgsted er hyggeligere end et lille, siger borgmester og valgstyreformand Niels Jørgen Pedersen om Thy Hallen. Foto: Bo Lehm

Hårdt, men ingen kø

Og det var lidt hårdt for den gangbesværerede Sonja Knudsen fra Thisted at forcere grus og sand for at gøre sin demokratiske pligt.

- Det er hårdt. Min mand sidder ude i billede og puster ud efter at have gået den lange vej herind. Men ellers er det fint at være her. Der var ingen kø, så vi kom til stemmeboksen med det samme, siger Sonja Knudsen.

Nye valgsteder i Thy og på Mors