Tilbage på sejrssporet: Mors-Thy 2 vandt fortjent

Mors-Thy 2

Aars HK

28-23

Håndbold, 2. division herrer

NYKØBING:Ligareserverne fra Mors-Thy 2 skulle søndag forsøge at rejse sig efter nederlaget på 29-36 i sidste spillerunde mod Hjallerup i 2. division. Det skulle ske på hjemmebane mod Aars. Ligareserverne fik deres oprejsning ved at vinde med 28-23 over himmerlændingene.

- Det kunne sagtens være blevet en større sejr end de fem mål. I sidste del af anden halvleg sad vi på kampen, siger Mors-Thy 2-træner Lars Krarup.

Mors-Thy kom skidt fra start og havde svært ved at finde den rigtige højde i forsvaret. Særligt højrebacken fra Aars voldte problemer, og hjemmeholdet kom bagud med 2-5. Som halvlegen skred frem fik Mors-Thy bedre styr på deres forsvar, og til halvleg var stillingen 14-14.

Efter pausen strammede Mors-Thy deres greb om kampen yderligere. Forsvaret gav gode arbejdsbetingelser til målmændene, og i angrebet blev spillet fordelt godt ud. I anden halvleg trak Mors-Thy hurtigt fra Aars, og til sidst lød sejren til Mors-Thy på 28-23.

- Vi kom lidt skidt fra start, men som kampen skred frem, kom vi til at stå rigtig godt i forsvaret, siger Lars Krarup.

Pausestilling: 14-14

Mål: Viktor Bergholt 7, Jonas Hermansen 6, Malthe Bull 5, Jacob Hansen 2, Markus Eriksen 2, Mikkel Zimmer 2, Niklas Jensen 2, Anders Svarrer 1 og Morten Libak 1.