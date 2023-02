Tilbage til 60'erne: Gymnasieelever i den sorte skole

THISTED: I klasseværelset sidder eleverne og modtager matematikundervisning. Computere er udskiftet med notesblokke. Eleverne har øjnene rettet mod kridttavlen, og deres mobiltelefoner ligger i kasser på kontoret.

Eleverne må undvære deres mobiltelefoner både i og udenfor undervisningen. Foto: Bo Lehm

Den sorte skole

Idéen om at vende tilbage til 1960'erne i to dage på Thisted Gymnasium stammer fra historielærer og arkivar Orla Poulsen. Anledningen er skolens 75-års jubilæum.

Disciplinen er nok lidt strammere end den nutidige - dog er spanskrøret ikke i brug, under Nordjyskes besøg. Men hvis en elev kommer for sent, skal vedkommende forbi rektors kontor, i kantinen serveres karbonader, moduler er udskiftet med lektioner, skemaet står på en opslagstavle og alt foregår med notesblok og blyant.

Lærerne får sågar serveret øl til frokosten.

Ifølge uddannelseschef Bo Hove, så har det været et friskt pust til hverdagen både for lærere og elever.

- Jeg var da spændt, da jeg mødte ind, hvor mange der havde klædt sig lidt anderledes, men de fleste lærere havde godt nok gjort noget ud af det, siger Bo Hove og tilføjer:

- Eleverne prøver at lege med. Det er jo et slags teater, hvor man selv er dem, der spiller rollerne. Jeg tror, det er en god oplevelse for dem.

Uddannelseschef på Thisted Gymnasium Bo Hove er iført tøj fra 1960'erne, og han kan udelukkende tjekke skemaet i papirform. Foto: Bo Lehm

Elevernes mening

Hvis man spørger Asta Bøjer og Marie Kirstein, som er gymnasieelever på Thisted Gymnasium, så kan man ikke genskabe tidslommen til perfektion.

- Eleverne i 60'erne havde askebægre i fællesarealerne. De spillede kort eller skak og sad og røg imens. Det er jo en stor kontrast til det, vi lever i. Måske får vi lidt en øjenåbner, fortæller Asta Bøjer.

Bærbare computere er udskiftet med kladdehæfter på temadagene Foto: Bo Lehm

At undvære computer og mobiltelefon har været svært for de to elever, men også noget, som de kan tage med tilbage til år 2023 igen.

- Nu skal jeg have noterne ned gennem hånden, og jeg er mere opmærksom, fordi lærerne har skiftet strategi, fortæller Asta Bøjer og hendes veninde tilføjer:

- Jeg bliver heller ikke distraheret på samme måde, fordi jeg ikke bare kan hive min telefon op ad lommen, siger Marie Kirstein.

De to temadage kulminerer selvfølgelig med en fest, hvor temaet er 60'erne.