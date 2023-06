Tilbud til udsatte unge lukker

THISTED:En gruppe unge med autisme mister nu deres uddannelses- og træningstilbud. Den selvejende institution Basen i Thisted lukker nemlig senest ved udgangen af september. Det er en direkte konsekvens af, at Thisted Kommunes jobcenter er stoppet med at visitere unge til tilbuddet.

Basen hører ind under Jysk Børneforsorg, og generalsekretær Poul Erik Clausen beklager meget, at stedet nu må lukke.

- Baggrunden er jo, at Thisted Kommune er ramt af, at regeringen har lavet reformer, som gør, at hele beskæftigelsesindsatsen har mistet rigtig meget økonomi, blandt andet fordi man har skullet finansiere en Arnepension. Det her er et eksempel på, at når der bliver taget sådan nogle beslutninger fra Christiansborgs side, så presser det kommunerne på en måde, så de ikke kan hjælpe nogle af de borgere, der er allermest udsat. Og det er desværre noget, vi ikke bare ser i Thisted. Det ser vi også i andre af landets kommuner, hvor man også sparer på disse typer af tilbud, siger han og fortsætter:

- Jeg tænker, at man har stillet kommunerne i en rigtig træls situation, fordi man fjerner en økonomi omkring beskæftigelsesindsatsen, som tidligere har hjulpet nogle af de allermest sårbare. Når vi arbejder med autismegruppen, som vi gør her, så er det kendetegnende, at der er brug for længerevarende, strukturerede, forudsigelige forløb, hvor der er ro på, og så har vi faktisk også haft god held med at få hjulpet de her unge hjulpet videre ud i virksomheder.

Det socialpædagogiske tilbud Basen er godkendt til syv pladser i botilbud fordelt på to matrikler, og dertil kommer 14-16 pladser i forløb efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er disse forløb, jobcentret ikke længere henviser til. Basen har desuden en familieindsats, støttekontakt-funktion og et cafetilbud til unge med autisme.

- Det, der er det mest tragiske i det hele, er, at det er de mest sårbare vi kommer til at ramme, for det er dem, der bliver efterladt lidt på perronen, siger Poul Erik Clausen.

Hvad Thisted Kommune vil sætte i stedet, er der ifølge generalsekretæren ikke klarhed over endnu.

- Det arbejdes der på nu. Men man skal ikke tro, at man kan lave et tilbud, hvor man beder disse unge om selv at møde op et nyt sted. Det vil ikke komme til at ske. Denne her målgruppe er vi nødt til at tage ud til og forberede dem på, hvad der skal ske. Det er en proces, der handler om at skabe tillid, og det tager lang tid, understreger han.