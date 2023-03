Tilfældigheder og held førte Katrine tilbage til Thy

THISTED:Da Katrine Yde Nissen som 18-årig flyttede hjemmefra, havde hun ikke mange planer for fremtiden. Men et job på en fiskefabrik i Nordnorge viste sig at være afgørende for, at hun nu er flyttet tilbage til Thy med en uddannelse som kiropraktor i bagagen.

Pr. 1. april bliver nu 28-årige Katrine Yde Nissen medejer af Kiropraktorerne i Thisted, der har hjemme i Behandlerhuset Dokken. Nærmere bestemt køber hun halvparten af kiropraktor Hanne Linnets ydernummer, med en aftale om at overtage den anden halvdel om to og et halvt år. Hanne Linnet ejer klinikken sammen med Per Kirk, som har det andet ydernummer.

Samtidig stopper kiropraktor Hanne Thim. Hun har i en periode været ansat i to dage om ugen i klinikken i Thisted.

- Jeg føler mig meget privilegeret, at jeg har fået mulighed for at blive medejer hos Kiropraktorerne i Thisted. Det er samtidig et stort ansvar og en stor opgave, siger Katrine Yde Nissen.

Hun ser frem til at udveksle viden og erfaringer med sine to ældre kolleger, der begge er uddannet i USA. Uddannelsen i Danmark, der har hjemme på Syddansk Universitet i Odense, blev først oprettet i 1994. Den tager fem år.

- De første tre år er sammen med medicin, så det er alle de fag, de har, suppleret med vores egne fag, så det ender med, at man har haft 70 bedømmelser, når man har været de fem år igennem. Derefter skal man have et års supplerende praktisk uddannelse, fortæller Katrine Yde Nissen, der har arbejdet i en privat klinik i Aarhus i to og et halvt år efter endt uddannelse.

- Det har jeg været smadderglad for, fastslår hun og tilføjer:

- Ud af alle de ting, jeg føler, jeg kunne have endt i, så er det virkelig heldigt, at jeg også synes, det er fedt, når man kommer ud, efter at man har siddet og læst og læst og læst.

Fandt kæreste i Koldby

Det var lidt tilfældigt, at det lige blev Lofoten, Katrine Yde Nissen drog til, da hun efter gymnasiet vinkede farvel til hjemmet i Vilsund for at rejse ud og opleve noget nyt. Men i løbet af det år, hun arbejdede på den norske fiskefabrik, opstod hendes interesse for kiropraktik.

- Mange af mine kolleger havde ondt i led og muskler efter mange år i industrien, og i Norge bruger de kiropraktorer meget mere, end vi gør i Danmark. Jeg havde aldrig tidligere tænkt på det. Jeg vidste bare, at jeg godt ville have noget med mennesker at gøre. Den familie, jeg boede hos, kendte en kiropraktor, som jeg fik lov at følge, og det var virkelig inspirerende. Det gjorde mig vildt nysgerrig. Så søgte jeg jo ind i Odense og var heldig at komme ind, fortæller hun.

Kliniklokalet i Dokken står klar til, at Katrine Yde Nissen om få dage rykker ind og får sin daglige gang her sammen med sine ældre kolleger Hanne Linnet og Per Kirk. Foto: Bo Lehm

Katrine Yde Nissen havde under sin uddannelse et forløb hos Kiropraktorerne i Thisted, som hun også kendte i forvejen. Og for et års tid siden skete der noget, der gjorde det nemt at beslutte sig for at flytte tilbage til Thy.

- Jeg har jo så heldig, at jeg fandt en mand her i Thy. Det er jo bare smadderheldigt, at af alle de steder, jeg har boet, så var han bare lige der i Koldby, siger hun med et stort smil.

Så nu er hun flyttet ind hos kæresten Thomas Gade i Koldby og føler sig rigtig godt hjemme.

- Jeg synes, det er hyggeligt at komme tilbage til Thy. Jeg kan godt lide den måde, folks historier krydser hinanden på oftere her end i storbyerne, siger Katrine Yde Nissen.