Tilskud baner vej: Nu kommer der cykelsti langs trafikeret vej

THISTED:Det kan være svært at sige nej, når der kommer et tilskud udefra.

Det var heller ikke på tale, da Thisted Kommunalbestyrelse godkendte, at der kan anlægges fire kilometer dobbeltrettet cykelsti på den sydlige side af Vorupørvej fra rundkørslen Hundborgvej-Vorupørvej i Thisted til umiddelbart indenfor byzonen i Sjørring.

Prisen for cykelstien bliver 10,8 mio. kroner, hvoraf de 5,4 millioner kommer som tilskud fra vejdirektoratets "Cykelpulje 2022". Både i Thisted og Sjørring bliver det herefter muligt for cyklister at køre videre ad eksisterende cykelstinet, fremgår det af projektbeskrivelsen.

Peter Larsen (V): Vi mangler en cykelsti fra rundkørslen på Vorupørvej mod Tingstrup Skole. Arkivfoto: Bo Lehm

Kommunalbestyrelsen godkende projektet, som vil skabe en mere trafiksikker vej for cyklister mellem Sjørring og Thisted - og som samtidig er første del af et større projekt, der sigter mod at etablere cykelsti langs Vorupørvej på hele strækningen mellem Thisted og Vorupør.

Stien forventes at gøre en forskel til fordel for cyklisterne, men er den tilstrækkelig. Det stillede Peter Larsen (V) spørgsmål ved.

- Det er godt, at vi får en cykelsti til Sjørring, men vi mangler en cykelsti fra rundkørslen på Hundborgvej-Vorupørvej mod Tingstrup Skole. Det er en mangel, sagde Peter Larsen.

Cykelstien til Sjørring skal efter planen være færdig til september 2024.