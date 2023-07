Tilstrømning der rykker: Bar mark bliver kommunens næststørste by over en weekend i august

IRUPLUND:De kommer kun for en weekend, men når motorcykelfolket endnu en gang mødes til Thy Træf på den gamle campingplads i Iruplund - og nu også på omliggende marker - kommer de i så stort tal, at teltbyen fra 11. til 13. august er den næststørste by i Thisted Kommune med rundt regnet 4000 beboere.

Onsdag i den følgende uge er alle spor af byen slettet. Teltene er væk og frivillige har fjernet de sidste cigaretskod og ølkapsler og trimmet området, så det ligner sig selv, som det så ud før motorcyklerne rullede ind.

Med undtagelse af corona-årene 2020 og 2021 har Thy Træf været en årlig tilbagevendende begivenhed siden 1979, hvor en gruppe lokale MC-klubber tog initiativ til det første træf. Dengang på en bar mark ved Ove Sø. Året efter flyttede træffet til campingpladsen i Iruplund, og her har det været siden, dels på området, hvor der tidligere var campingplads, dels på tilstødende arealer, som er inddraget i takt med at arrangementet er vokset.

Nu breder det sig over syv til otte hektar, heraf en tredjedel som friareal til adgangs- og brandveje, friplads mellem de felter, teltarealet er inddelt i - og friplads, som skal være der af hensyn til regler og afstandskrav.

Håndterbar størrelse

Træffet har tidligere været oppe på 5000 deltagere, men det skal ikke vokse blot for at blive større, men have en størrelse, der er til at håndtere. Både for arrangørerne og for deltagerne, som kommer efter en god weekend. Så i år er målet 4000 gæster.

Henning Frohn, formand for Thy Træf, fortæller at træffet med forventet 4000 deltagere har en størrelse, der er il at håndtere for arrangørerne og som gør det muligt at give alle en god oplevelse. Arkivfoto: Ole Iversen

- Vi kom lidt sent i gang med billetsalget, men 4000 deltagere er realistisk, siger Henning Frohn, formand for Thy Træf, som arrangeres i samarbejde mellem fem motorcykelklubber, MC Stompers, Han Herred MC, Sjørring MC, MC 5-79 Thy og MC Pjatrøv.

- Vi hygger og med det. Var det ikke sjovt, gjorde vi det nok ikke. Det er lidt af et slæb, både før under og efter træffet, men vi får masser af positive tilbagemeldinger. Det hjælper, siger Henning Frohn som glæder sig over at have en masse erfarne frivillige hjælpere til rådighed, men samtidig konstaterer, at langt de fleste er gengangere fra foregående år.

- Når vi mødes, kan vi se, at vi ikke er blevet mindre gråhårede siden sidst og at der ikke ligefrem er trængsel om at tage over. Hvorfor ved jeg ikke, men jeg kan være nervøs for, at vi på et tidspunkt får svært ved at finde vores egne afløsere.

4-500 frivillige

Det kræver nemlig noget at invitere flere tusinde motorcyklister til træf. De fem klubber stiller hver med to repræsentanter til styregruppen, som med månedlige møder året igennem holder planlægningen på sporet.

- Det gælder om at være tidligt ude. Musikken skal være på plads et år forud, og hele tiden er der større eller mindre udfordringer, som skal håndteres. I år var det den varme mad, sidste år nye brandregulativer. Efterhånden har vi lært, at udfordringer kan løses og at vi ikke bare kan genbruge drejebogen fra sidste år, siger Henning Frohn.

Hen over træfweekenden er der bruge for 4-500 frivillige hjælpere.

- Tommelfingerreglen siger en hjælper for hver 10 træfdeltagere, siger han og tilføjer, at antallet af frivillige hjælpere langt overstiger medlemstallet i de arrangerende klubber.

- Tilsammen kan vi nok stille 150 hjælpere, men heldigvis står mange klar ude i vores netværker. De ved, at det er sjovt at hjælpe med - og fordi de har et forhold til motorcykler og MC-livet, siger Henning Frohn.

De frivillige lægger billet ind på at hjælpe med en af de mange klart definerede opgaver i forbindelse med træffet. Blandt dem så forskellige ting som barvagter, morgenmadsservering, toiletrengøring - og slutoprydning.

"Back to basic"

- For mange af os er træffet et af årets fast punkter. Det hele drives nok af en god gang entusiasme, men erfaringerne gør, at vi har et velorganiseret træf. Det gøre alt lettere, både for os selv og for gæsterne. Thy Træf er efterhånden et af landets ældste og det har fået en størrelse, der er til at håndtere og hvor det er rat at komme.

Henning Frohn tilføjer, at ingen har ambitioner om at træffet skal overgå sig selv år efter år.

- Faktisk prøver vi at gå lidt "back to basic". Det skal handle om samvær og hygge for folk med en fælles interesse for motorcykler mere end at være en musikfestival for motorcyklister. Der er maser af god musik for enhver smag - og en øl koster stadig en 10'er - det er noget under festivalpris, men vi tænker også på, at flere deltagere er blevet lidt ældre og måske efterspørger andre ting end tidligere, siger Henning Frohn.

En af de andre ting er en ølsmagning. Her handler det ikke om at hælde mest mulig øl i halsen, men om at smage nogle gode eksempler på øl af den slags, som nydes i mindre glas og påskønnes efter smag.

Og så er den traditionelle kø i indgangen fortid. I år er muligt at køre ind på pladsen allerede fredag klokken ni.

- Der er jo inden grund til, at folk holder i lange køer i vejkanten og venter på at klokken bliver 12, før de lukkes ind, når alt er klar til at modtage dem, siger formanden for Thy Træf.