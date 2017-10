Tiltalt bandeleder: Jeg er løvernes konge

HOLSTEBRO: Løvernes konge af den jyske bande Den Internationale Klub.

Sådan bliver den 51-årige Danny Abdalla tituleret af sine underordnede, siger han fredag i Retten i Holstebro.

Her sidder den libanesiske bandeleder på anklagebænken for i alt 36 kriminelle forhold. Blandt andet lyder tiltalen på flere skyderier og voldtægter.

På retssagens anden dag er tiden kommet til, at den tiltalte, der er far til seks, skal afgive forklaring. På bordet foran manden ligger en stak håndskrevne papirer.

Specialanklager Lise Hebsgaard spørger ind til en skudepisode, hvor den tiltalte ifølge anklageskriftet skal have affyret op til fem skud mod en ejendom angiveligt tilhørende bandegrupperingen Bandidos.

- Jeg var til fest, svarer Danny Abdalla på spørgsmålet om, hvor han befandt sig på gerningstidspunktet.

Flere gange undviger bandelederen anklagerens spørgsmål med bemærkninger om, at "jeg går ud fra, at der ikke er noget ulovligt i det".

Samtidig kigger han grundigt i sine notater, inden han svarer.

- Sådan går det, når man leger med en løve. 5-1 haha, har bandelederen angiveligt skrevet på sin Facebook-profil om skudepisoden, hvor Abdalla skal have afgivet fem skud.

Men det bliver afvist af den tiltalte. Ifølge ham handler opslaget om et spil med et familiemedlem og er blevet skrevet to måneder inden skyderiet.

Opslaget er slettet fra bandelederens profil, og det har ikke været muligt for anklagemyndigheden af finde det pågældende familiemedlem for at efterprøve hans påstand.

Det var i forbindelse med etableringen af et nyt klubhus i Thy i 2015, at konflikten bag skyderiet ifølge anklagemyndigheden skal være opstået.

- Klubben er ikke lige som i gamle dage. Vi aktiverer ikke noget med narko eller noget med kriminalitet. Det var et helt nyt kapitel for os, siger bandelederen.

Han afviser blankt, at det nye klubhus skal have skabt en rivalisering med andre bandegrupperinger.

Specialanklager Lise Hebsgaard kræver Danny Abdalla idømt forvaring - det vil sige indespærring på ubestemt tid. Det sker på baggrund af en anbefaling fra Retslægerådet, der har gransket en mentalundersøgelse af manden.

Forsvarer Rasmus Amandusson sigter omvendt mod en almindelig fængselsstraf, hvis hans klient bliver dømt.

Der er afsat i alt 15 retsmøder i sagen.

/ritzau/