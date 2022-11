Timelang indsats for at rejse tankbil med flere tons foder

ØSTERILD:Det vigtigste er, at chaufføren ikke kom noget alvorligt til, da en fodertankbil med hænger torsdag morgen væltede på Aalborgvej - rute 11.

- Han har været til tjek på sygehuset og er forslået men har det ellers godt, fortæller kørselsleder Rasmus Kristensen fra Mollerup Mølle. Det var en tankbil herfra, som kørte med grisefoder, da uheldet skete.

Mollerup Mølle midt på Mors er leverandør af foderblandinger og grovvarer. Tankbilen var fyldt med foder, da uheldet skete.

- Den kan rumme 35 tons og kørte med fuldt læs, fortæller Rasmus Kristensen.

Endnu er det uvist præcist, hvordan uheldet skete, men der var en meget blød rabat på det sted, hvor lastbilen væltede, så den kom til at ligge i rabatten. Det var cirka midtvejs mellem Østerild og Vesløs.

Det førte til en timelang indsats for at få foderet suget ud og op i andre tankbiler.

Ved 13.15-tiden blev hovedvejen så spærret, så man kunne arbejde i fred og ro på stedet med at rejse tankbilen op igen. På det tidspunkt var det uvist, hvor lang tid arbejdet ville vare. Der er mulighed for omkørsel via en lille vej.

Mollerup Mølle lastbil i stort uheld