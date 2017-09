Tingstrup Skole fik besøg af statsministeren

THISTED: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) besøgte fredag formiddag Tingstrup Skole, hvor han fik en hjertelig modtagelse af elever og lærere.

Statsministeren havde valgt at komme til Tingstrup, fordi den er blandt cirka 120 skoler over hele landet, der kan blive præmieret, hvis de formår at løfte de fagligt svageste elever.

Skolens leder Dorthe Ninn havde tilrettelagt et program for statsministeren, der opholdt sig godt en time på skolen.

Her besøgte han 9.b og 9.c samt 8.b og børnehaveklassen.

I 9.c forklarede dansklærer Hans Nielsen, hvordan han arbejder med de grundlæggende sproglige øvelser.

Statsministeren lyttede interesseret og gik også i dialog med eleverne om deres skolegang og deres fremtidsønsker.

En skole kan opnå en årlig præmie på mellem 1,3 og 1,5 mio. kr., hvis de hvert af de kommende tre år reducerer andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik med fem procentpoint.

Skoleleder Dorthe Ninn fortæller, at Tingstrup Skoles lærere er gået positivt ind i samarbejdet med undervisningsministeriet læringskonsulenter om en styrket indsats over for de svageste.

Hans Nielsen:

- Jeg har hele tiden undervist på en måde, som jeg har erfaring med fungerer godt. Jeg vil altid forsøge at hæve alle elevers niveau. Men hvis vi får ekstra penge, så kan vi give flere timer til de svageste i dansk og matematik, siger dansklæreren.

Men hvorfor er det en god idé med et ekstra økonomisk incitament til skolerne for at løfte de svageste?

- Det er ikke kun pengene, der er det afgørende. Men de kan være med til at skabe et fokus - en ekstra opmærksomhed. Vi er nødt til at anstrenge os lidt mere for at løfte den gruppe, der er fagligt svage. Og det kan lade sig gøre. Det viser erfaringerne med Løkke-fonden, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen.