Tiny houses som trend: Politiker vil have kommunen til at bane vej

MORS:- Den generation, du og jeg tilhører, har været vant til overforbrug, hvor man køber og smider væk. Men de, der er 30 år yngre, vil ikke finde sig i sådan en tankegang, specielt ikke, hvis de går ind for cirkulær økonomi, hvor man ikke køber mere, end man har behov for og ikke tærer unødvendigt på ressourcerne. Nogle af dem vil gerne bo i et tiny house, og det bør vi som kommune kunne imødekomme.

Sådan siger Poul Roesen (K), medlem af udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune. På det seneste udvalgsmøde foreslog han at undersøge muligheden for at anvende tomme grunde, som kommunen har overtaget, til tiny houses.

Komfort i miniformat

Et tiny house - engelsk for lille hus - er for det meste et træhus på maksimalt 40 kvadratmeter. De mindste er selvkørende, de større kan transporteres på en blok-vogn, hvis ejeren finder på at flytte til en anden egn af landet. Huset tilbyder moderne komfort i miniformat og gennem udnyttelse af rum i flere planer, såsom hemse.

- Vi vil gerne trække unge, nyuddannede til Mors, og her kan et tiny house være løsningen på boligsituationen, måske midlertidigt, indtil de får børn og dermed større pladsbehov. Skulle de få behov for at flytte væk igen, kan de tage huset med sig eller sælge det. Da huset er flytbart og billigt i anskaffelse, er der mindre risiko forbundet med at investere i det, påpeger Poul Roesen.

Han appellerer til at tænke muligheden ind i kommunens planlægning. Huset kræver forsyningsmæssig tilslutning, og her kan man bane vejen ved at bevare stik til el, vand og kloak på grunden til de gamle huse, der bliver revet ned. Der er visse krav, som skal opfyldes, blandt andet, at ejeren skal have byggetilladelse, selv om huset er mobilt.

- Beboerne slipper for at betale indskud til et lejemål. Jeg tænker, at man vil kunne reservere ledige grunde efter nedrivninger rundt om på øen og gerne i naturskønne omgivelser. Der er mulighed for at fravige lokalplanbestemmelser, hvis der er tale om midlertidig opstilling. Vi kan også tænke det scenario, at kommunen reserverer attraktive områder i en lokalplan til klynger af tiny houses. Det har man blandt andet gjort i Vejle Kommune, siger Poul Roesen.

Forvaltningen undersøger

Han kan fra sin bopæl kigge ud over vådområdet Hund Sø, som han selv lagde jord til. Her har muligheden for nye bebyggelser på nordsiden været nævnt. Det kunne være i form af en gruppe tiny houses, som herved ville få nærheden til sø og natur, men også til Sejerslevs faciliteter.

Formand Meiner Nørgaard (DF) (tv) og Poul Roesen ved indvielsen af Hund Sø i 2017. Kunne der ligge tiny houses her? Arkivfoto: Diana Holm

- Udvalget var positivt stemt over for min idé. Nu skal Teknik og Miljø se nærmere på udfordringer, potentialer og mulige scenarier for tiny houses, hvorefter sagen vil blive sendt tilbage til udvalget til afgørelse, siger Poul Roesen.