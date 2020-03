Tip førte politiet på sporet af formodede narkohandlere

THISTED:Et tip fra et borger har nu ført til, at tre mænd er blevet anholdt og sigtet for salg af euforiserende stoffer.

Det oplyser vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag morgen.

Alle tre blev anholdt i Thisted - den ene ved 22-tiden mandag, mens de to andre blev anholdt natten til tirsdag.

- Der er tale om større mængder narkotika, siger vagtchefen, som dog ikke kan komme nærmere ind på mængden heraf. Der skulle være tale om forskellige former for narko.

En af politiets jurister skal nu vurdere, om der er grundlag for at fremstille de tre mænd i grundlovsforhør tirsdag med henblik på at få dem varetægtsfængslet. Her kigges der dels på mængden af narkotika, dels på mændenes eventuelle kriminelle fortid.