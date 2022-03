Tjernobyl-barn husker sommeren i fredelige Thy - nu har han en særlig bøn til byens beboere

KLITMØLLER:Krig aktiverer både grusomhed, barmhjertighed og hjælpsomhed.

Lige nu oplever den 38-årige ukrainer Evgeniy Rudenko med egne øjne grusomheden fra Ruslands invasion af hans hjemland.

Samtidig håber han på barmhjertighed og hjælpsomhed fra et helt særligt hjørne af Danmark.

"Trouble knocked on our doors again, we need the help for my daughter, who is 11 years old", skrev han tirsdag kort før middag, da han via sin hustru Ingas Facebook-profil lagde et opslag på Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø pastorats Facebook-side.

Alle forstår, at Ukraine beder omverdenen om hjælp i kampen mod Ruslands aggressive ageren. Men hvorfor bønfalder en ukrainsk mand lige præcis om hjælp på en Facebook-side med 676 medlemmer i et hjørne af Thy?

Det gør Evgeniy Rudenko, fordi han aldrig har glemt sommeren 1993, som han tilbragte hos en familie i Klitmøller. Hjulpet til Danmark af Dansk Folkehjælp som en gestus til fattige børn fra de områder i Rusland, Hviderusland og Ukraine, som var påvirket af katastrofen på det ukrainske atomkraftværk Tjernobyl syv år tidligere.

Sådan skrev Thisted Dagblad 30. juni 1993 om den snarlige ankomst af børn fra Tjernobyl-området - blandt dem Evgeniy Rudenko.

11.000 børn fra nærområder til Tjernobyl-området fik på den måde fire ugers sommerrekreation i Danmark i perioden fra 1990-2002.

- Det var tæt på havet, som vi tog ned til. Jeg husker også, at vi besøgte et museum for 2. Verdenskrig med bunkere og en stor kanon (Hanstholm Bunkermuseum, red.), og at vi var på tur til Legoland, husker Evgeniy Rudenko om sit ophold i Klitmøller for snart 30 år siden.

Strategiske mål

Kl. 7 om morgenen 24. februar var han ude at lufte familiens hund, Margo, da det gik op for ham, at Putin i nattens løb havde sendt sine tropper ind over grænsen og indledt angrebet på Ukraine.

- Jeg bemærkede, at mange af naboerne i hast var ved at fylde deres biler for hurtigt at komme ud af byen. Fra nyhederne forstod vi, at russernes første angreb var rettet mod strategiske mål som lufthavne og flyvepladser. Vores hjem ligger nær Sikorsky Internationale Lufthavn, så vi besluttede at køre til vores sommerhus i Kolonshchyna 57 kilometer fra Kyiv. Vi troede, det ville være mere sikkert, fortæller Evgeniy Rudenko, da Nordjyske taler med ham.

Med i bilen var hans hustru Inga, datteren Ilona på 11 og svigermor Natalia Mishchenko.

Allerede på andendagen i sommerhuset ødelagde russerne strømforsyningen i området, og dermed var familien uden elektricitet, vand og varme.

Fra sommerhuset små 60 kilometer fra Kyiv kunne familien Rudenko både se og høre krigen komme nærmere og nærmere.

I de følgende dage blev også mobilnettet og internetforbindelsen stadig mere ustabile. Eksplosioner fra alle sider fik vinduerne i sommerhuset til at klirre. Over træerne i en nærliggende skov kunne familien Rudenko se sort røg fra bomber og brande stige til vejrs, og fra tid til anden var der skudsalver i nabolaget.

Efter 11 dage turde den lille familie ikke længere blive i sommerhuset, og på en frostkold morgen pakkede de endnu engang bilen og satte kurs mod den sydvestlige del af Ukraine som en del af en kolonne på 15 biler.

Familien Rudenkos hund, mopsen Margo, var også med i bilen, da familien lagde hjemmet og sommerhuset bag sig for at søge i sikkerhed mange hundrede kilometer vest for hovedstaden Kyiv. Privatfoto

- Men vi kunne ikke køre på de nærliggende veje, fordi de var kontrolleret af russiske soldater. Så vi måtte køre på kornmarker, hvor normalt kun store traktorer kan køre. At vi overhovedet kunne, skyldtes frostvejret, der gjorde markerne hårde. Det var fantastisk heldigt for os, fortæller Evgeniy Rudenko.

På vejen mod vest passerede familien Rudenko utallige sønderskudte militærkøretøjer. Privatfoto

I bilens vindue havde de klæbet et skilt med ordet" Børn", og desuden flagrede de med en hvid T-shirt ud af bilens vindue. På et tidspunkt nåede kolonnen af civile biler ud på en større vej nær byen Zjytomyr. Her var der russisk militær på den ene side af vejen - og dele af den ukrainske hær på den anden side.

- Over 20 kilometer kørte vi midt mellem to hære, som skød på hinanden. Det var forfærdeligt. Vi så mange smadrede køretøjer, ødelagte huse og brændte træer. Vi kørte på knust glas og frygtede hele tiden, at hjulene på vores bil ville blive ødelagt, for så ville vi være fanget mellem to styrker, der skød på hinanden, fortæller Evgeniy Rudenko.

Det lykkedes for ham og familien at nå frem til byen Zolochiv - 440 kilometer vest for Kyiv og ikke langt fra Lviv, Ukraines sjettestørste by.

Siden har familien midlertidigt lejet en lejlighed i byen Poljana - ca. 700 kilometer fra Kyiv og tæt på grænsen til Polen, Slovakiet og Ungarn.

Det er herfra, Evgeniy Rudenko har sendt sit nødråb til Klitmøller. Siden Rusland indledte invasionen for godt tre uger siden, er næsten tre millioner ukrainere - fortrinsvis ældre, kvinder og børn - flygtet ud af Ukraine.

Nu håber Evgeniy Rudenko også, at hans familie finder i sikkerhed.

Allerhelst i den populære kystby i Thy, hvor han selv fandt et kortvarigt helle for snart 30 år siden.

Evgeniy Rudenko husker ikke navnet på sin værtsfamilie i Klitmøller i sommeren 1993.

- Desværre. Jeg var for ung. Men de havde voksne børn, fortæller han.

Nu håber han, at hans Facebook-opslag kan skaffe hans familie i sikkerhed i Klitmøller.

"Jeg ser frem til at høre fra jer. Ring eller skriv en mail til mig!", skriver han.

For Evgeniy Rudenko bliver det ikke til et gensyn med Danmark.

Som alle andre ukrainske mænd mellem 18 og 60 år må han ikke forlade landet som et led i den generelle mobilisering mod Ruslands angreb.

Nordjyske har kontaktinformation på familien Rudenko, hvis der er læsere af denne artikel med berøring til Klitmøller, som kan og vil hjælpe.