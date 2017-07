Tjernobyl-børn er landet i Nørklit

NØRKLIT: Så er dette års hold af Tjernobyl-børn fra Bobruisk i Hviderusland ankommet til Tjernobyl-lejren på Bulbjerghjemmet i Nørklit, blevet indkvarteret, ekviperet med blå trøjer og i gang med aktiviteterne. Bussen ankom til lejren mandag kl. 19.30 efter lige knap to døgn undervejs, idet afgangen skete lørdag kl. 20.00. Bobruisk-området blev hårdt ramt af ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i Ukraine i april 1986, og der er stadig mange fysiske og psykiske eftervirkninger fra ulykken.

Men turen gik rimelig godt, fortæller Nadja Smozhnjia, der er gift med præsten i den kirke, Tjernobylforeningen har kontakt med, og som udvælger de børn, der skal med på turene, der nu er foregået hvert år siden 1996.

- Vi blev stoppet på grænsen til Polen og fik at vide, at alle personer skulle ud af bussen for at blive tjekket individuelt sammen med deres bagage. Men da grænsevagterne så, at næsten alle var børn, slap vi billigere. Det første døgns tid var nogle af børnene lidt uvante og utilpasse, men efter at vi havde overnattet i Poznan, har alle haft det godt, siger Nadja Smozhnija. Hun tilføjer, at der også blev tjekket papirer på grænsen mellem Polen og Tyskland og igen på grænsen mellem Tyskland og Danmark. Endelig blev bussen faktisk stoppet på motorvejen mellem grænsen og Hobro for et ekstra polititjek:

- Men det er helt almindelige procedurer, når vi kører i EU, lyder det så fra en af de to chauffører, Viktor Akulitj.

Sociale problemer

Dette års 36 børn er fordelt på 20 piger og 16 drenge, og de er i alderen 9-13 år, forklarer Nadja Smozhnija via tolken Irina Enneman, Års, der selv oprindelig er fra Bobruisk. Hjemme er situationen ikke meget forandret i forhold til i fjor, fortæller Nadja Smozhnija:

- Dog er økonomien dårligere i en del familier, og det giver sociale problemer. Mange børn trænger i den grad til et sådant ophold og den omsorg, de får her. Faktisk har vi allerede 12 på venteliste til næste års tur til Danmark, siger hun og fortæller, at en af pigerne i år bor i en plejefamilie med hele 17 plejebørn:

- Der er en del børn, som ikke har nogen forældre, højst bedsteforældre, til at tage sig af dem, opfostre og opdrage dem, siger Nadja Smozhnija.

Lejren varer i tre uger, og i løbet af den tid er der åbent hus to gange i lejren på Bulbjerghjemmet, hvor man bl.a. kan høre en af lederne fortælle om forholdene i Hviderusland og især i Bobruisk, at opleve børnene gå mannequin og prøve at spille banko med hviderussisk krystal som gevinst. Indtjeningen ved bankospillet får lederne med hjem til den ugentlige bespisning med varmt mad i kirken. Man kan også købe hviderussiske varer og spille i en tombola.

De to arrangementer er lørdag aften 29. juli og onsdag aften 8. august.