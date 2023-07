To 19-årige fra Thy kloger sig på kunst

HANSTHOLM:Brændenælder er plagsomme i haven, smertefulde at røre ved og vistnok supersunde at spise. Men at de også kan væves til kunstværker, kommer nok bag på de fleste.

Det kan man indtil på søndag, 9. juli, forvisse sig om ved at besøge Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Her står Andreas Nystrup Thomsen fra Thisted og Marius Dahl Clement fra Klitmøller klar til at vise værkerne og tage en snak om dem og om vinden og månen, som de udtrykker det.

- Vi er begge 19 år og har netop taget studentereksamen. Sideløbende med gymnasiet har vi brugt halvandet år på læringsforløbet Kunstpionererne. Det er en deltidsuddannelse i formidling og kuratering af samtidskunst, som faciliteres af Kunsthal Nord i Aalborg, siger Andreas Nystrup Thomsen.

Udstillingen "Subluna" er de to unge kuratorers afgangsprojekt på uddannelsen. Den viser værker af den nordjysk fødste kunstner Rasmus Søndergaard Johannsen, der har boet flere år i Berlin, men netop er flyttet til Lodbjerg med kone og barn. Hans værker har været vist i en række lande, men "Subluna" er hans første udstilling på dansk grund i flere år.

De vævede tæppemønstre er brændenælder udsat for måneskin. Kunstneren er Rasmus Søndergaard Johannsen. Privat foto

- Råmaterialet til værkerne er brændenælder, som Rasmus har plukket omkring en bunker i Berlin. Han har bearbejdet planterne til fibre, som han har vævet til tæpper og overhældt med en fotosensitiv væske. Derefter har tæpperne ligget udenfor i fuldmånens skær, hvorved månelyset i en proces, der kaldes cyanotype, har eksponeret overfladen og skabt pletter og mønstre, som sammen med nedfaldne blade danner et helt specielt visuelt udtryk. Det skal ses, siger Andreas Nystrup Thomsen.

Og det kan det som nævnt til og med søndag. Men derefter skilles de unge kunstfolks veje sandsynligvis.

- Jeg skal muligvis i praktik i Skagen, og Marius flytter nok til Berlin og laver noget dernede. Måske kommer vi til at samarbejde igen senere, siger Andreas.