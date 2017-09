To anholdte i røverisag

VESTERVIG: Hos Thisted Politi har man arbejdet hele natten med sagen om røveri mod købmanden i Vestervig.

Omkring klokken 19 og igen klokken 23 anholdt politiet to mænd, som sættes i forbindelse med røveriet, som gik ud over en 32-årige ansat, der blev bundet mens røverne tog en større protion cigaretter med sig foruden nogle tusinde kroner i byttepenge.

Indtil videre ønsker man ikke hos politiet at sige nærmere om anholdelserne, men det forventes, at de to mænd skal i et grundlovsforhør senere i dag fredag.