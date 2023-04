To biler fra samme firma i uheld: Hvem har håneretten?

SOLBJRRG:To biler fra det samme håndværkerfirma var fredag formiddag involveret i et uheld i Solbjerg på Mors.

De to biler kørte efter hinanden, da føreren af den forreste blinkede af for at svinge ind til den ejendom, hvor de skulle arbejde.

Men det overså kollegaen i den bagerste bil, der kørte op bag i den forankørende. Der skete dog kun materiel skade ved uheldet, fortæller politikommissær Henrik Jensen fra lokalpolitiet i Thisted. Og tilføjer:

- Spørgsmålet er så, hvem der har håneretten...