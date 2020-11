To biler i sammenstød: En person skal klippes ud af bil

SNEDSTED:To biler stødte ved godt 16-tiden onsdag eftermiddag sammen i krydset Skyumvej-Meldbjergvej ved Snedsted syd for Vilsund.

Det oplyser vagtchef Henrik Nielsen, Midt- og Vestjyllands Politi.

- De foreløbige oplysninger går på, at der var tre personer i de to biler, men at de to er kommet ud. Den tredje skal klippes fri af sin bil, fortæller vagtchefen.

Alarmen om færdselsuheldet indløb klokken 16.07 og Nordjyllands Beredskab i Thisted er på stedet.

Vagtchefen har endnu ingen oplysninger om, hvor alvorlige skaderne hos de implicerede personer er, og han har heller ikke data på personerne.

Han oplyser, at trafikken på nuværende tidspunkt kun er minimalt generet af uheldet.

