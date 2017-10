To biler stødte sammen

THISTED: Klokken lidt over 11 gik det galt for to bilister i krydset mellem Aalborgvej - hovedvej 11 - og Leopardvej nord for Thisted.

En 65-årig mandlig bilist fra Østjylland ville svinge ud på Aalborgvej og videre mod syd, men fik ikke overholdt sin vigepligt med det resultat, at en anden bilist på vej mod nord ikke kunne undgå at ramme den 65-åriges bil.

I bilen mod nord sad en 31-årig mand bag rattet samt to passagerer, og de blev alle tre sendt til kontrol på sygehuset i Aalborg. Den 65-årige slap dog uden at skulle på sygehuset, men kan se frem til et senere retslige efterspil.

Krydset var i et stykke tid vanskelig at passere, mens redningsfolk og beredskabet fik ryddet uheldsstedet.