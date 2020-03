To børn blev låst inde i udstillingstårn i Østerild

ØSTERILD:To børn på otte og 11 år blev søndag låst inde i et udstillingstårn i Testcenter Østerild i omkring en time, inden de ingen slap ud.

Det oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Børnene var gået ind i udstillingsmodellen for at se, hvordan et vindmølletårn ser ud inde fra, men da de skulle ud igen, var døren gået i baglås.

Selvom børnene var låst inde i en times tid, men der var ingen panik. Børnene var rolige, og deres bedstemor stod lige uden for døren, fortæller vagtchefen.

Politiet blev kontaktet klokken 12, og de sendte Nordjyllands Beredskab af sted.

Fire mand fra beredskabet kunne heller ikke få døren til udstillingstårnet op, og de besluttede sig derfor for at hejse børnene ud af tårnet, der er åben foroven.

Men da beredskabet lige havde fået kørt kranen i stilling, så gik døren pludselig op af sig selv.

Hvorfor døren gik i baglås, kan ingen svare på - og hvorfor den pludselig åbnede, er der heller ingen, der kan svare på.

Men børnene kom ud.