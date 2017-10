To fra Thy tæt på ulykke i Alperne

FRANKRIG: En ulykke på vej op mod toppen af Mont Blanc fik med det samme to bjergbestigere fra Thy til at vende om.

På Facebook skriver den ene, Lars Riis fra Klitmøller, at det var en meget voldsom oplevelse, og både han og kammeraten Jesper Overgaard vendte straks om. Begge er i god behold og på vej hjem.

Ifølge lokale medier omkom en mand og en kvinde fra Tjekkiet, mens de var på vej op mod toppen, og alle var med i en gruppe på 13 personer, som var inddelt i tre mindre grupper.

For de to fra Thy har oplevelsen været meget voldsom, og det er ikke lykkedes endnu at få kontakt med dem.

En baggrund for ulykken kan være en kombination af dårligt vejr, og at de omkomne ikke havde forberedt sig godt nok til at bestige bjerget, der er Europas højeste.

Ruten, som blev valgt, hedder Goûter korridoren og er en normal rute op ad Mont Blanc.