To høje brag hørt over store dele af Nordjylland

THY/MORS:Flere borgere i den vestlige del af Nordjylland - herunder Thy og Mors - har torsdag eftermiddag hørt to høje brag.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi fortæller vagthavende Jens Claumarch, at Forsvaret har bekræftet, at to jagerfly har brugt lydmuren over landsdelen.

- Vi har meldinger om, at der er hørt to brag fra syd for Holstebro, Struer, Lemvig og videre opad, siger Claumarch, der fortæller, at man også kunne høre bragene på vagtcentralen i Holstebro.

De høje brag betød, at politiet modtog en række opkald til politiet på både 112 og 114.

Bragene blev hørt cirka et par minutter efter klokken 16.

- Vi kan ikke sige så meget mere end, at vi har fået bekræftet, at der er to fly, der har brudt lydmuren på vej til en opgave, siger Jens Claumarch og henviser til Forsvaret for yderligere oplysninger.

Hos Forsvarets Joint Rescue Coordination Center (JRCC) oplyser vagthavende officer, at to F-16 jagere fra det såkaldte afvisningsberedskab har været på opgave for Rigspolitiet.

Nordjyske forsøger at få Rigspolitiet til at kommentere, hvad det præcist er for en opgave, der krævede, at de to jagerfly måtte gennembryde lydmuren.

To danske F-16 piloter er året rundt klar til at gå på vingerne fra Flyvestation Skrydstrup. De har den overordnede opgave at hævde og håndhæve Danmarks suverænitet samt yde støtte til civile fly.

Ifølge Forsvarets hjemmeside sker aktivering af afvisningsberedskabet via det Nationale Luftoperationscenter (NAOC), som sammen med Flyvevåbnets Air Control Wing holder øje med Danmarks luftrum. Flyene sendes på vingerne, når for eksempel et uidentificeret fly er på vej mod dansk luftrum.