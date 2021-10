To kandidater med nøjagtig samme navn stiller op: Må den bedste Preben vinde

THY:De har kendt hinanden i 30 år og har af og til modtaget hinandens post. Nu stiller Preben Dahlgaard og Preben Dahlgaard begge op til kommunalvalget i Thisted Kommune.

- Vi har af og til oplevet, at folk har ringet forkert, især dengang, man slog folk op i telefonbogen. Det er også sket, at folk har troet, at jeg havde noget med volleyball at gøre, siger den Preben Dahlgaard, der stiller op for Socialdemokratiet.

Den anden Preben Dahlgaard er nok mest kendt for sit store arbejde med volleyball i Bedsted, men nu debuterer han altså udi lokalpolitik med sit kandidatur for Venstre.

- Jeg har længe gået med tanker om at gå ind i lokalpolitik. Nu er jeg nået til et punkt, hvor børnene er blevet store, og jeg har fået tiden til det. Så det var nu eller aldrig, siger Preben Dahlgaard (V).

Det er fjerde valgkamp for hans medkandidat Preben Dahlgaard (S), men det er første gang, han er løbet ind i problematikken med, at en anden kandidat har nøjagtig det samme navn.

- Da jeg hørte, Preben stillede op, overvejede jeg kortvarigt, om jeg skulle tage mit mellemnavn med, så jeg blev Preben Bust Dahlgaard i stedet. Men folk kender mig som Preben Dahlgaard, så det vil jeg blive ved med at hedde, siger han og tilføjer:

- I stedet for at gøre det til et problem, så har vi valgt at udnytte det til vores fordel.

De to kandidater har begge stort fokus på kultur- og fritidslivet i deres ambitioner for Thisted Kommune.

Og selvom man er rød og blå og skal forestille sig at stå på hver sin fløj, så har konstitueringen i byrådet de seneste fire år sat en tyk streg under, at S og V godt kan arbejde sammen hen over midten.

- Men det kan da være, det giver nogle pudsige situationer i byrådssalen, eller hvis vi begge skulle komme i samme udvalg, siger Preben Dahlgaard (S).

Det er klart, at de begge gerne ser sig selv blive valgt ind, men uanset, hvad der sker efter valgnatten, vil de fortsat være venner:

- Jeg synes, Preben er et godt menneske og en god repræsentant for Thisted Kommune, siger Preben, og får et ”I lige måde” fra Preben.