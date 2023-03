To kvinder stødte sammen

THY-MORS:Omkring klokken 16.30 mandag, inden snevejret satte ind, skete der et mindre færdselsuheld på Klitmøllervej ved Skinnerup nord for Thisted.

Her kom en 36-årig kvinde kørende mod vest i retning af Klitmøller. Hun kørte op bag i en bil, der holdt for at svinge til venstre ad Tranhøjvej. Ved rattet i denne bil sad en 23-årig kvinde fra Thisted-området. Der skete kun materiel skade ved uheldet.

Men det havde sneet kraftigt, da en bil ført af en 33-årig kvinde fra Nykøbing-området kørte af vejen, idet hendes bil skred tværs over modkørende spor og endte på en mark. Uheldet skete kort efter klokken seks tirsdag morgen på Knudebro, som er en grusbelagt bivej til Nordmorsvej lidt vest for Bjergby. Kvinden klagede ifølge politiet over smerter, men bortset fra det var der ikke personskade ved uheldet.