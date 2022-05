To landsbyer kæmper for deres plejehjem: - Byg nyt her i stedet for i Thisted

THY:- Når de kunne samle 120 mennesker i Østerild, så regner vi da med, at der kommer 300 til mødet her i Snedsted. Det er det eneste, man snakker om herude.

Det fastslår Erik Hyldahl, medlem af Aktivkomitéen ved plejecentret Kastaniegården i Snedsted og dermed medarrangør af et borgermøde, der afholdes torsdag aften, 5. maj, i Snedsted Hallen. Her er ét punkt på dagsordenen, nemlig den foreslåede lukning af Kastaniegården.

Lukningen af plejecentrene i Snedsted og Østerild er en del af et forslag til ny plejeboligplan i Thisted Kommune. Forslaget er i høring frem til 15. maj.

Erik Hyldahl forventer, at der kommer nogle politikere til mødet i Snedsted, foruden en masse almindelige borgere.

- Vi vil da foreslå, at de bygger nye plejehjem både i Snedsted og i Østerild, i stedet for at bygge et nyt i Thisted, siger han.

Der var stort fremmøde til et borgermøde i Østerild om forslaget til ny plejeboligplan. Privatfoto

Det var en række lokale foreninger, der stod bag det afholdte borgermøde i Østerild. Her var mange forslag oppe at vende, både om udvidelse af plejecentret Solhjem, men også om etablering af ældreboliger i tilknytning til plejecentret.

- Vi mangler flere beskyttede boliger til for eksempel ældre ægtepar, der sælger deres gård eller hus og gerne vil i en beskyttet bolig, fordi de ikke er dårlige nok til at komme på plejehjem. Når ikke boligerne er der i Østerild, så vælger de at flytte til storbyen, og så bor de der i flere år, og når de så har behov for at komme på plejehjem, vælger de ikke at flytte tilbage til de små byer, lød et indlæg fra salen.

Der var også et forslag om at bygge et nyt plejecenter bag købmanden med udsigt til skov og nem adgang til indkøb.

Lene Christensen, formand for Seniorklubben i Østerild, og tidligere ansat på Solhjem, er en af dem, der har tænkt sig på vegne af seniorklubben at skrive et høringssvar til plejeboligplanen.

- Vi er ældre mennesker, og for os handler det om tryghed og nærvær. Der foregår en masse socialt på Solhjem som aktivkomitéen står for. Der er strikkeklub, banko og sang, fortæller hun og tilføjer:

- Vi vil jo gerne blive ved med at have en velfungerede by. Vi har jo mange ting, men begynder de at lukke, så tager de en bid af byen, og hvad sker der så?

Lene Christensen medgiver, at nogle af lejlighederne på Solhjem ikke lever op til nutidens standard, men at det kan løses ved at bygge nyt. Hun erkender også, at man som borger i Østerild ikke kan være sikker på at få plads på det lokale plejecenter, den dag man får behov for det.

- Ofte kommer man bare hen, hvor der er ledigt, for når man skal på plejehjem, skal det ofte gå stærkt. Beboerne på Solhjem er ikke kun fra Østerild og nærmeste omegn, siger hun.

Troels Kristoffersen, formand for Østerild & Omegns Borgerforening, fastslår, at borgerne i landsbyen agter at kæmpe for at bevare et plejehjem i byen og selv komme med forslag til, hvordan det kan lade sig gøre.

- Vi tror på, at vi nok skal beholde det, siger han.