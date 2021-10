To mål i overtiden: Thisted reddede point

Thisted FC

Løgstør

2-2

fodbold, jyllandsserien

THISTED:Thisted FC havde søndag en god mulighed for at skabe afstand til forfølgerne i jyllandsserien, da de på hjemmebane mødte Løgstør. Thisted FC balancerede på randen af nederlag, men i kampens overtid dukkede Lucas Agesen op to gange og fik altså skaffet sit hold et vigtigt point.

- Løgstør gjorde virkelig kampen bøvlet for os. Det var virkelig flot at vi kom tilbage, og det giver også lidt til moralen, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Udeholdet fra Løgstør greb kampen defensivt an, og i kampens første 30 minutter skabte de en masse chancer. I det 30. minut kom Løgstør så foran stik mod spil og chancer, da de slog en kontra.

I anden halvleg fik thyboerne bedre styr på deres spil, og en udligning lurede. I det 77. minut kom udeholdet så foran med to, da en lang bold ikke blev håndteret i Thisted-defensiven. Mod kampens slutning satsede TFC hele butikken, og i kampens overtid gav det så pote. I en hektisk slutfase dukkede Lucas Agesen nemlig op i feltet to gange og fik scoret til både 1-2 og 2-2. Hjemmeholdet havde også en stor chance for at tage alle tre point, men skarpheden manglede.

- Selv da det så værst ud, blev vi ved med at tro på det, siger Thorbjørn Larsen.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 (35). 0-2 (77). 1-2 Lucas Agesen (90). 2-2 Lucas Agesen (90).