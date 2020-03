To mænd fængslet for salg af narko

THISTED:To mænd på henholdsvis 25 og 28 år er ved retten i Holstebro tirsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have solgt euforiserende stoffer.

De to mænd samt en tredje mand på 30 år blev anholdt af politiet mandag aften på to adresser i Thisted. Ifølge vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi skete det efter tip fra en borger.

Kriminalkommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted oplyste tirsdag morgen, at den 28-årige og den 30-årige mand blev anholdt på en adresse på Østerbakken mandag klokken 23.12. Den 25-årige blev anholdt klokken 23.55 på en adresse på Kirkegårdsvej i Thisted.

- De er anholdt og sigtet for salg af euforiserende stoffer, meddelte Jørgen Jensen.

To af mændene blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør. Sagen blev behandlet for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Camilla Berg, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser, at både den 25-årige og den 28-årige mand er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 191, der omhandler salg af euforiserende stoffer til et større antal personer. Strafferammen er op til 10 års fængsel.

Sigtelsen mod den 28-årige lyder, at han mandag 30. marts med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer klokken cirka 20 på Østerbakken i Thisted var i besiddelse af 17,04 gram hash og 11,94 gram amfetamin.

Desuden sigtes både han og den 25-årige mand i forening for ved 23-tiden mandag aften på den 25-åriges adresse på Kirkegårdsvej i Thisted at være i besiddelse af cirka 232 gram amfetamin, 50 gram hash, 35 gram MDMA og 16 gram kokain. De to mænd sigtes desuden for at have 378 gram kreatin, der bruges til opblanding af euforiserende stoffer.

Camilla Berg oplyser, at den 25-årige mand kærede kendelsen til landsretten. Det gjorde den 28-årige ikke.

Retten vurderede, at der ikke var grundlag for at fremstille den 30-årige mand i grundlovsforhør.