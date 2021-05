To mænd på utroligt hærværkstogt: Anholdt for ulovlige våben og narko

THISTED:Kl. 00:26 natten til torsdag blev politiet tilkaldt til Dragsbækvej i Thisted. Vidner kunne fortælle, at to mænd, bevæbnet med sten og skraldespande, var i færd med at smadre flere ruder i en bygning.

Da en patrulje kom til stedet, stak begge mænd af, den ene til fods og den anden på knallert. Efter en kort eftersøgning i området fandt betjentene den ene mand siddende bag en bil bare 50 meter fra gerningsstedet, hvor han forsøgte at gemme sig.

Manden blev anholdt og sigtet for hærværk. Han var dog ikke videre samarbejdsvillig, idet han først ikke ville oplyse, hvad han hedder. Derfor blev han også sigtet efter retsplejeloven. Politiet fandt dog frem til, at der var tale om en 18-årig mand med bopæl i Aalborg.

Aalborgenseren blev herudover fundet i besiddelse af en stor saks, hvilket er en overtrædelse af våbenloven. Han var desuden så utilfreds med at blive afsløret i sit forehavende, at han også råbte skældsord til betjentene, hvilket gav en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen.

Da politiet havde fået redt trådene ud, blev manden igen løsladt. Men det skulle snart vise sig, at det ikke blev det sidste, politiet kom til at se til Aalborgenseren denne aften.

Kl. 01:07 var den nemlig gal igen, denne gang på Møllevej, hvor vidner igen kunne melde om smadrede ruder.

Da politiet ankom til stedet, kom et velkendt ansigt løbende lige i armene på patruljen, og selvom den 18-årige fra Aalborg også denne gang forsøgte at stikke af, blev han hurtigt løbet op og anholdt på ny.

Manden var igen ganske utilfreds, og råbte mange grimme ting til betjentene, hvilket udløste endnu en sigtelse, denne gang efter straffelovens § 121 om fornærmelig tiltale. Han blev desuden sigtet for endnu en gang hærværk og blev derefter kørt til detentionen i Holstebro, hvor han stadig befandt sig torsdag formiddag.

På Møllevej lykkedes det også betjentene at finde frem til Aalborgenserens manglende kammerat, der tidligere var stukket af på knallert. Kammeraten, der sad og gemte sig i et skur, viste sig at være en 18-årig mand fra Bornholm.

Bornholmeren blev fundet i besiddelse af et knojern og en foldekniv, hvilket udløste en sigtelse for overtrædelse af våbenloven, og så var han også i besiddelse af 51 gram hash, hvorfor politiet kvitterede med en sigtelse for salg af narkotika.

Politiet vil nu undersøge sagen nærmere, inden det besluttes, om der skal rejses tiltale mod Bornholmeren, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.