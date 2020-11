To mænd sigtes for salg af narko

SYDTHY:To mænd er sigtet for salg af narko, efter at politiet tirsdag ransagede en lejlighed på en ikke nærmere angivet adresse i Thy.

De to mænd blev tirsdag klokken 11.10 stoppet af en politipatrulje, da de kom kørende på Vestervigvej i Sydthy.

Den 26-årige mand, der sad ved rattet, forsøgte dog i første omgang at køre videre, men da det lykkedes politiet at stoppe bilen, viste det sig, at manden var påvirket af euforiserende stoffer. Det sigtes han for. Han sigtes desuden for ikke at efterkomme politiets anvisninger ved ikke at stoppe.

Passageren i bilen, en 34-årig mand, var ved anholdelsen i besiddelse af 46 gram hash.

Efterfølgende ransagede politiet så en adresse i området og fandt 201 gram hash og 24 gram amfetamin. Begge mænd sigtes for salg af narkotika.